حكاية "الياميش" الذي حمله الحمام الزاجل إلى السلطان





يُعد الياميش أحد مكونات المائدة الرمضانية الرئيسية حيث يتكون منه المشروب الرمضاني الشهير المعروف بالخشاف، وأحد أهم مكوناته هو الخوخ المجفف أو القراصيا.



وقال الدكتور عبد الرحيم ريحان الخبير الأثري المعروف في تصريحات إلى الفجر، إن للقراصيا حكاية طريفة نرويها من خلال قراءة فى دراسة الباحث المتخصص فى الآثار الإسلامية أبو العلا خليل عن قصة إخلاص يعقوب بن كلس وزير الخليفة الفاطمي العزيز بالله.



وتقول الرواية إن ابن كلس أنه دخل ذات مرة على الخليفة العزير، فرآه مهمومًا فلما سأله عن السبب قال العزيز إني أشتهي القراصيا وهذا موسمها في دمشق.



ومن فوره خرج ابن كلس وأرسل رسالة بالحمام الزاجل إلى الوالي هناك يطلب منه إرسال القراصيا على أجنحة الحمام الزاجل



فجعل فى جناح كل حمامة حبة من القراصيا وكان الحمام بالمئات فلم تمضى ثلاثة أيام على حديث العزيز حتى وصل الحمام فجمع الوزير القراصيا في طبق من ذهب وقدمه إلى الخليفة العزيز بالله.



فسر بذلك وقال له مثلك من يخدم الملوك وفى عام 380هـ توفى ابن كلس وكانت آخر كلماته فى حشرجة الموت "لايغلب الله غالب" وكفنه العزيز فى خمسين ثوبًا منها ثلاثون مسرجة بالذهب وألحده بنفسه وأقام المأتم على قبره ثلاثين يومًا يقرأ فيها القرآن وكان عليه ستة عشر ألف دينار سددها عنه العزيز للدائنين على قبره وقد تسببت القراصيا فى تكريم يعقوب بن كلس حيًا وبعد وفاته.