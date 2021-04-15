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وزير الخارجية: أجهزة الدولة ترصد قضية سد النهضة بشكل لحظي.. ولا تهاون فيها

الخميس 15/أبريل/2021 - 01:35 م
بوابة الفجر
دينا عبد الستار
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عقدت لجنة الشؤون الافريقية بمجلس النواب، برئاسة النائب شريف الجبلي، اجتماعًا لها، اليوم الخميس، وذلك لمناقشة ما ورد فى بيان السفير سامح شكري وزير الخارجية، بخصوص الشأن الأفريقي، بحضور الوزير.

من جانبه، قال سامح شكري وزير الخارجية، أن أزمة سد النهضة مرهونة بمدي الضرر الذي سيقع علي مصر، مشيرًا إلي أن المفاوضات أخذت وقت طويل خاصة التعنت في الاتفاق علي المليء الثاني من سد النهضة ومصر موقفها واضح جدًا بالتواصل لاتفاق قانوني ملزم.

وأكد "شكري" خلال اجتماع لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، أنه لن يقع ضرر علي مصر وأجهزة الدولة ترصد بشكل لحظي هذه القضية الوجودية للشعب المصري ولا تهاون فيها، مؤكدًا أنه حتي الآن الجهود المبذولة وتفهم الأطراف الثلاثة لن تؤتي بثمارها كما كنا نتوقعه وأن المفاوضات لم تصل إلي نتيجة من خلال التشاور والتواصل وتفعيل دور المراقبين مثل الولايات المتحدة والاتحاد الافريقي.

وأكد وزير الخارجية، أن المجتمع الدولي يرصد تعنت إثيوبيا وحين لجوء مصر للمجتمع الدولي سيكون واضح تمامًا أن مصر استنزفت كل الجهود المبذولة من تعنت الأعمال الأحادية من الجانب الإثيوبي.

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