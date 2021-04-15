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الكشف عن تفاصيل عقد نيمار الخرافي مع باريس سان جيرمان

الخميس 15/أبريل/2021 - 01:33 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن البرازيلي نيمار نجم باريس سان جيرمان الفرنسي على أعتاب تجديد عقده مع النادي الفرنسي وذلك عقب التأهل إلى نصف نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.

وأشارت صحيفة آس الإسبانية إلى أن باريس سان جيرمان تأهل إلى الدور قبل النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا بعد التعادل مع بايرن ميونخ بثلاثة أهداف لكل منهما ولكنه استفاد من فوزه في ألمانيا بثلاثية مقابل هدفين.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن باريس سان جيرمان ونيمار اتفقا على تفاصيل تجديد العقد منذ فترة طويلة ولا يتبقى سوى الإعلان الرسمي عن العرض الجديد.

ولفتت الصحيفة الإسبانية أن باريس سان جيرمان ونيمار توصلا إلى اتفاق على تجديد العقد وأي شئ اَخر حول ذلك الأمر ما هو إلا مجرد شائعات.

وأفادت الصحيفة الإسبانية بأن عقد نيمار سيكون حتى عام 2025 براتب سنوي 28.5 ملوين يورو وسوف يتم الإعلان عن تفاصيل التعاقد خلال الأيام القليلة المقبلة قبل مباراة ذهاب في الدور قبل النهائي لدوري أبطال أوروبا.

وألمحت الصحيفة الإسبانية أن نيمار لا يريد رحيل مبابي ويحاول إقناعه بالبقاء ولكنه يرى أنه إذا رحل مبابي عن باريس سان جيرمان فسيأتي لاعب آخر يعد الأفضل في العالم ليحل مكانه.

ونوهت الصحيفة الإسبانية أن عقد نيمار مع باريس سان جيرمان ينتهي في يونيو 2022 المقبل ويسعى باريس سان جيرمان للحفاظ على كيليان مبابي ونيمار من أجل التتويج ببطولة دوري أبطال أوروبا.

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