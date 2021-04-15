لدعم كفاح المرأة.. الكنيسة القبطية تطلق مبادرة "هي تستطيع"



أطلقت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية اليوم مبادرة لدعم الفتيات والسيدات المكافحات اللائي يحققن إنجازات لأنفسهن ولأسرهن، تحت عنوان "هي تستطيع".



واستضاف المقر البابوي بالقاهرة فعاليات إطلاق المبادرة التي تقوم على تنفيذها أسقفية الخدمات العامة والاجتماعية بالاشتراك مع المكتب البابوي للمشروعات.

وكرم قداسة البابا تواضروس الثاني مجموعة من السيدات كـ "نماذج مضيئة" حيث استطعن أن يتعلمن في فصول محو الأمية واستكملن المسيرة حتى حصلن على مؤهل عالٍ، والتحقن بوظائف وأصبح لهن دخل ساعدن به في تسديد احتياجات أسرهن. وكذلك أخريات قمن بعمل مشروعات صغيرة بدعم من أسقفية الخدمات والمكتب البابوي، وحققن نجاحًا كبيرًا في هذه المشروعات.

حضر إطلاق المبادرة نيافة الأنبا يوليوس أسقف الخدمات العامة والاجتماعية والسيدة بربارة سليمان مدير المكتب البابوي للمشروعات، وقيادات أسقفية الخدمات.