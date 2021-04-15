محافظ كفر الشيخ ووزير التموين يتفقدان المركز التمويني المطور وموقع جهاز حماية المستهلك



افتتح اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والدكتور علي مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، بحضور عمرو البشبيشي نائب محافظ كفرالشيخ،واللواء أشرف موافي السكرتير العام للمحافظة،وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، مركز خدمة تموينية مطور بحي السلخانة غرب العاصمة والمركز خاص بخدمات البطاقات التموينية " بدل تالف- بدل فاقد - استخراج بطاقة مستجدة فصل اجتماعى - محرومين" مميكن ويضم 5 شبابيك لخدمة المواطنين، ضمن التحول الرقمي الذي تنتهجه الدولة.



كما تفقد المحافظ ووزير التموين الفرع الإقليمي لجهاز حماية المستهلك بمبنى الدراسات الوطنية، وتفقد محافظ كفر الشيخ ووزير التموين، مخبز القطاع العام، ومخازن الجملة والمجمع الاستهلاكية" دلتا ماركت" التابعين للشركة العامة لتجارة السلع الغذائية.



كما سيقوم الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية يرافقة اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ والدكتور أحمد أبو اليزيد رئيس مجلس إدارة شركة الدلتا للسكر والعضو المنتدب بتفقد مصنع شركة الدلتا للسكر بمنطقة الحامول بمحافظة كفر الشيخ احدى شركات وزارة التموين،حيث تم تطوير ورفع كفاءة طاقة تشغيل المصنع لزيادة معدلات الانتاج وفقا لتوجيهات القيادة السياسية بتطوير منظومة صناعة السكر فى مصر.



وفي سياق منفصل، فقد كلف اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، باستمرار الحملات التموينية والرقابية لتكثيف الرقابة علي الأسواق، والمحلات التجارية ومحال الجزارة، والمخابز، لمنع احتكار السلع، والتأكد من صلاحية الأصناف المعروضة، والبيع بالسعر الرسمي، والإعلان عن أسعار السلع التموينية المدعومة بشكل واضح، طوال شهر رمضان المبارك؛ لمنع استغلال المواطنين،والتأكيد علي الالتزام باتخاذ كافة الاجراءات الوقائية والاحترازية التي تتخذها المحافظة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.



فيما أعلنت المحافظة، أنه قد تم ضبط 48 طن تقريبًا من مواد خام نصف تصنيع من مادتي التين والفراولة تحت التعبئة، و300 برميل سعة 160 كيلو جراما لكل برميل، و3500 زجاجة عصير مانجو بدون تاريخ إنتاج، وعدد كبير من الإستيكرات المطموسة والتلاعب في تاريخ التصنيع عليها، وذلك قبل طرحها وبيعها في السوق، بالإضافة إلى ضبط مصنع أعلاف بدون سجل بيئي، وأوزان غير معلومة، وكميات كبيرة من مواد الأعلاف مجهولة المصدر، وطفايات حريق منتهية الصلاحية، فضلًا عن عدم التزام العاملين بارتداء الكمامات الواقية، وذلك بنطاق مركز بلطيم.