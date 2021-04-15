الموافقة على توسعة محطة معالجة صرف "زاوية غزال" بدمنهور



أعلن اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، موافقة المهندس السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي على توسعة محطة معالجة الصرف الصحي بمساحة 1 فدان و12 قيراط و9 سهم لتصبح المساحة الإجمالية لها بعد التوسعة 9 فدان و12 قيراط و9 سهم بناحية زاوية غزال بمركز دمنهور.



وذلك استجابة لطلب المحافظة بالموافقة على المشروع، حيث أن المشروع من المشروعات ذات النفع العام المستثناة من الحظر الوارد بقانون الزراعة رقم ٥٣ لسنة ١٩٦٦ م المعدل بالقانون ١١٦ لسنة ١٩٨٣ م وينطبق بشأنه الشروط الواردة بالقرار الوزاري رقم ٦١٥ لسنة ٢٠١٦.



ووجه محافظ البحيرة، بسرعة إنهاء نقل الملكية لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي واستيفاء كافة المستندات وموافقة الجهات المعنية طبقا للقواعد والقوانين المنظمة لذلك.