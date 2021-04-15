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جمال عبدالرحيم يطالب بإطلاق اسماء إبراهيم نافع ومكرم محمد على قاعات نقابة الصحفيين

الخميس 15/أبريل/2021 - 01:41 م
جمال عبدالرحيم
جمال عبدالرحيم
ميسون أبو الحسن
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طالب الكاتب الصحفي جمال عبدالرحيم وكيل نقابة الصحفيين السابق، بإطلاق اسم الكاتب الصحفي الكبير، والنقابي الراحل مكرم محمد أحمد، على إحدى قاعات النقابة، مؤكدًا أن ذلك أمر مهم، ويجب تنفيذه  فورًا.

وقال على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "أعتقد كذلك أن إطلاق اسم الكاتب الصحفي الكبير، والنقابي المعروف، إبراهيم نافع على إحدى قاعات النقابة قد تاخر كثيرًا، ويجب التنفيذ فورًا".

وكان قد رحل عن عالمنا، صباح اليوم الخميس، الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، الرئيس السابق للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ونقيب الصحفيين الأسبق.

وتشيع أسرة الكاتب الصحفي الراحل مكرم محمد أحمد، جثمانه، غدًا بعد صلاة الجمعة من مستشفى وادي النيل، إلى مسجد آل رشدان، لتُقام عليه صلاة الجنازة قبل أن يواري جثمانه الثرى، بمقابر العائلة بمنطقة مدينة نصر.

ويُقام العزاء على روح الكاتب الصحفي الراحل، مساء غدٍ الجمعة، من مسجد المشير طنطاوي، وسط تطبيق كامل لكافة الإجراءات الاحترازية المُتعبة.

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