فادي صبيح يبتز شحادة عمران في الحلقة الثانية من "سوق الحرير"





يستمر الإيقاع السريع والأحداث الساخنة في الحلقة الثانية من الجزء الثاني من المسلسل الرمضاني سوق الحرير والذي حقق نجاحا كبيرا في موسمه الأول



حيث يقتحم كل من شحادة الذي يلعب شخصيته فادي الصفدي وعيد الذي يلعبه مجد مشرف المستشفى ويقومان بتهريب زياد الذي يلعبه مؤيد الملا وتزوير شهادة وفاة باسمه بمساعدة فؤاد، الذي يلعبه علاء قاسم في نفس الوقت يبتز شحادة عمران الذي يلعبه بسام كوسا من أجل الافراج عن ولديه، كما نكتشف أن عمران هو من أطلق النار على زياد وطلب منه عبد الله إخفاء ذلك، ، ـويبدء تحضيرات لمعرض دمشق الدولي من قبل مصنع عمران...

ليؤكد هذا نجاح رهان الأخوين الأخوين بسام ومؤمن الملا على سوق الحرير وأحداثه المثيرة منذ الموسم الأول.

وكانت الحلقات قد بدأ عرضها منذ أمس عبر شاهد وعبر قنوات MBC .

وعلى صعيد أخر يقترب المخرج المثنى الصبح من تصوير مشاهد الجزء الثاني من المسلسل الرمضاني الناجح "سوق الحرير" .



ومن المتوقع أن يستمر تصويره عدة أيام في شهر رمضان.



العمل حقق جزأه الأول نجاحا نقديا وجماهيرية كبيرا.



ومن إنتاج "MBC Studios" بالتعاون مع الأخوين الملاّ،- بسام ومؤمن الملا- .



وإخراج المثنى صبح، وبطولة كوكبة من نجوم الدراما السورية أبرزهم سلوم حداد، بسام كوسا، كاريس بشار، نادين تحسين بك، فادي صبيح، وفاء موصللي، عبد الهادي الصباغ، قمر خلف، ميلاد يوسف، ريام كفارنة، نجاح سفكوني، يزن خليل.. وإشراف عام للأخوين الملاّ .



العمل سيتواصل عرضه على MBC في رمضان فيما تعرض كل حلقة من حلقات العمل على منصة "شاهد VIP" قبل 24 ساعة من عرضها على MBC.