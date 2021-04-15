Advertisements

فادي صبيح يبتز شحادة عمران في الحلقة الثانية من "سوق الحرير"

الخميس 15/أبريل/2021 - 01:43 م
بوابة الفجر
هبة أحمد
Advertisements


يستمر الإيقاع السريع والأحداث الساخنة في الحلقة الثانية من الجزء الثاني من المسلسل الرمضاني سوق الحرير والذي حقق نجاحا كبيرا في موسمه الأول

حيث يقتحم كل من شحادة الذي يلعب شخصيته فادي الصفدي وعيد الذي يلعبه مجد مشرف المستشفى ويقومان بتهريب زياد الذي يلعبه مؤيد الملا وتزوير شهادة وفاة باسمه بمساعدة فؤاد، الذي يلعبه علاء قاسم في نفس الوقت يبتز شحادة عمران الذي يلعبه بسام كوسا من أجل الافراج عن ولديه، كما نكتشف أن عمران هو من أطلق النار على زياد وطلب منه عبد الله إخفاء ذلك، ، ـويبدء تحضيرات لمعرض دمشق الدولي من قبل مصنع عمران...
ليؤكد هذا نجاح رهان الأخوين الأخوين بسام ومؤمن الملا على سوق الحرير وأحداثه المثيرة منذ الموسم الأول.
وكانت الحلقات قد بدأ عرضها منذ أمس عبر شاهد وعبر قنوات MBC .
وعلى صعيد أخر يقترب المخرج المثنى الصبح من تصوير مشاهد الجزء الثاني من المسلسل الرمضاني الناجح "سوق الحرير" .

ومن المتوقع أن يستمر تصويره عدة أيام في شهر رمضان.

العمل حقق جزأه الأول نجاحا نقديا وجماهيرية كبيرا.

ومن إنتاج "MBC Studios" بالتعاون مع الأخوين الملاّ،- بسام ومؤمن الملا- .

وإخراج المثنى صبح، وبطولة كوكبة من نجوم الدراما السورية أبرزهم سلوم حداد، بسام كوسا، كاريس بشار، نادين تحسين بك، فادي صبيح، وفاء موصللي، عبد الهادي الصباغ، قمر خلف، ميلاد يوسف، ريام كفارنة، نجاح سفكوني، يزن خليل.. وإشراف عام للأخوين الملاّ .

العمل سيتواصل عرضه على MBC في رمضان فيما تعرض كل حلقة من حلقات العمل على منصة "شاهد VIP" قبل 24 ساعة من عرضها على MBC.

أخبار تهمك

عاجل - جماهير ليفربول تفتح النار على محمد صلاح

منذ حوالي 15 ساعة

نجم الأهلي يخطط للرحيل في الصيف المقبل

منذ أقل من ساعتين

قرار جمهوري جديد من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

منذ يوم

تصريح جديد من إثيوبيا بشأن سد النهضة

منذ أقل من ساعتين

عاجل - أول رد فعل من الخطيب على اجتماع اتحاد الكرة

منذ حوالي 17 ساعة

العاهل السعودي يصدر أمرا ملكيا بتعيين الأمير مشعل مستشار له

منذ حوالي 12 ساعة

كلوب يكشف سر خروج ليفربول من دوري الأبطال

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. ثلاثة صفقات سوبر في الزمالك بأوامر كارتيرون

منذ ساعتين و 18 دقيقة

قرار جمهوري جديد من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

منذ ساعتين و 38 دقيقة

عاجل - المصائب تتوالى على الأهلي.. نجم الفريق يتعرض لإصابة قوية

منذ حوالي 16 ساعة

وكيل محمد صلاح يثير الغموض حول مصيره مع ليفربول

منذ ساعتين و 20 دقيقة

رسمياُ.. الأهلي يعلن غياب رباعي الفريق عن القمة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - الكشف عن مدى خطورة إصابة نجم الأهلي

منذ حوالي 15 ساعة

زيدان يحسم مصيره مع ريال مدريد

منذ حوالي 4 ساعات

بالأسماء.. كارتيرون يطلب ضم 3 صفقات للزمالك

منذ ساعتين و 20 دقيقة

من أجل القمة.. الأهلي يجري مسحة جديدة لمحمد الشناوي اليوم

منذ ساعة و 21 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:56 ص

تصريح جديد من إثيوبيا بشأن سد النهضة

قرار جمهوري جديد من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

11:12 ص

عاجل - الكشف عن مدى خطورة إصابة نجم الأهلي

11:00 م

زيدان يحسم مصيره مع ريال مدريد

10:01 ص

عاجل - المصائب تتوالى على الأهلي.. نجم الفريق يتعرض لإصابة قوية

09:55 م

مقالات وكتاب

video.html
video.html

قانون الموارد المائية يحدد ضوابط بشأن الحفاظ على نهر النيل ومخرات السيول

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حقيقة ما حدث فى الأردن

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل هناك واسطة بين الله وعباده؟