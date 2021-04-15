رابطة الشؤون الأفريقية والعربية تنعى "شيخ الصحفيين" مكرم محمد أحمد

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رابطة الشؤون الأفريقية والعربية تنعى "شيخ الصحفيين" مكرم محمد أحمد
الخميس 15/أبريل/2021 - 01:46 م
ميسون أبو الحسن
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نعت رابطة الشؤون الأفريقية والعربية "الأفروعربية" بنقابة الصحفيين، أعضاء الجمعية العمومية، ببالغ الحزن والأسى، الكاتب الصحفي الكبير مكرم محمد أحمد، الذي وافته المنية اليوم.
وقالت الرابطة في بيان لها، برئاسة الكاتب الصحفي أشرف بدر: "إن الصحافة المصرية والعربية والأفريقية فقدت أستاذ ومعلم الأجيال وشيخ الصحفيين، الذي أفنى عمره في خدمة الصحافة والعاملين فيها، وخاض خلالها العديد من المعارك لنصرة المهنة، والزود عنها في فترات عصيبة من عمر البلاد".
ودعت الرابطة أن يتغمد الله عز وجل فقيد مصر الكبير بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، لمواقفه الأصيلة والشجاعة في خدمة الوطن ونصرة العدل والحق والحرية، حتى أصبح أحد رموز الصحافة العظام، وأحد أعلامها الخالدين.
وتقدمت الرابطة بخالص العزاء إلى أسرة الفقيد والأسرة الصحفية، داعية الله أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يُلهم أهله وذويه الصبر والسُلوان.
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