رابطة الشؤون الأفريقية والعربية تنعى "شيخ الصحفيين" مكرم محمد أحمد

نعت رابطة الشؤون الأفريقية والعربية "الأفروعربية" بنقابة الصحفيين، أعضاء الجمعية العمومية، ببالغ الحزن والأسى، الكاتب الصحفي الكبير مكرم محمد أحمد، الذي وافته المنية اليوم.





وقالت الرابطة في بيان لها، برئاسة الكاتب الصحفي أشرف بدر: "إن الصحافة المصرية والعربية والأفريقية فقدت أستاذ ومعلم الأجيال وشيخ الصحفيين، الذي أفنى عمره في خدمة الصحافة والعاملين فيها، وخاض خلالها العديد من المعارك لنصرة المهنة، والزود عنها في فترات عصيبة من عمر البلاد".





ودعت الرابطة أن يتغمد الله عز وجل فقيد مصر الكبير بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، لمواقفه الأصيلة والشجاعة في خدمة الوطن ونصرة العدل والحق والحرية، حتى أصبح أحد رموز الصحافة العظام، وأحد أعلامها الخالدين.



