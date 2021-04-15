Advertisements

رابطة الشؤون الأفريقية والعربية تنعى "شيخ الصحفيين" مكرم محمد أحمد

الخميس 15/أبريل/2021 - 01:46 م
بوابة الفجر
ميسون أبو الحسن
Advertisements
نعت رابطة الشؤون الأفريقية والعربية "الأفروعربية" بنقابة الصحفيين، أعضاء الجمعية العمومية، ببالغ الحزن والأسى، الكاتب الصحفي الكبير مكرم محمد أحمد، الذي وافته المنية اليوم.

وقالت الرابطة في بيان لها، برئاسة الكاتب الصحفي أشرف بدر: "إن الصحافة المصرية والعربية والأفريقية فقدت أستاذ ومعلم الأجيال وشيخ الصحفيين، الذي أفنى عمره في خدمة الصحافة والعاملين فيها، وخاض خلالها العديد من المعارك لنصرة المهنة، والزود عنها في فترات عصيبة من عمر البلاد".

ودعت الرابطة أن يتغمد الله عز وجل فقيد مصر الكبير بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، لمواقفه الأصيلة والشجاعة في خدمة الوطن ونصرة  العدل والحق والحرية، حتى أصبح أحد رموز الصحافة العظام، وأحد أعلامها الخالدين.

وتقدمت الرابطة بخالص العزاء إلى أسرة الفقيد والأسرة الصحفية، داعية الله أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يُلهم أهله وذويه الصبر والسُلوان.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وفاة مكرم محمد مكرم محمد الكاتب مكرم محمد الفجر

أخبار تهمك

قرار جمهوري جديد من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

منذ ساعتين و 36 دقيقة

عاجل - المصائب تتوالى على الأهلي.. نجم الفريق يتعرض لإصابة قوية

منذ حوالي 16 ساعة

تصريح جديد من إثيوبيا بشأن سد النهضة

منذ أقل من ساعتين

رسمياُ.. الأهلي يعلن غياب رباعي الفريق عن القمة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - الكشف عن مدى خطورة إصابة نجم الأهلي

منذ حوالي 15 ساعة

نجم الأهلي يخطط للرحيل في الصيف المقبل

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. ثلاثة صفقات سوبر في الزمالك بأوامر كارتيرون

منذ ساعتين و 16 دقيقة

عاجل - أول رد فعل من الخطيب على اجتماع اتحاد الكرة

منذ حوالي 17 ساعة

العاهل السعودي يصدر أمرا ملكيا بتعيين الأمير مشعل مستشار له

منذ حوالي 12 ساعة

بالأسماء.. كارتيرون يطلب ضم 3 صفقات للزمالك

منذ ساعتين و 18 دقيقة

من أجل القمة.. الأهلي يجري مسحة جديدة لمحمد الشناوي اليوم

منذ ساعة و 19 دقيقة

قرار جمهوري جديد من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

منذ يوم

زيدان يحسم مصيره مع ريال مدريد

منذ حوالي 4 ساعات

كلوب يكشف سر خروج ليفربول من دوري الأبطال

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - جماهير ليفربول تفتح النار على محمد صلاح

منذ حوالي 15 ساعة

وكيل محمد صلاح يثير الغموض حول مصيره مع ليفربول

منذ ساعتين و 18 دقيقة

موضوعات متعلقة

"الشؤون الأفريقية والعربية" تناقش مصير الدولة الفلسطينية في أعقاب الاحتلال

'الشؤون الأفريقية' ترحب باختيار جمال عبدالرحيم عضوًا بمجلس إدارة 'الصحفيين الأفارقة'

دفتر عزاء الصحفيين للزميلة الراحلة غادة الشريف

'الأعلى للإعلام' ينعى الكاتب عمرو عبدالسميع: كان جندي الوطن في مواجهة الإرهاب

'رشوان' ينعى الكاتبة سامية زين العابدين بعد وفاتها بكورونا

'الأعلى للإعلام' ينعى الكاتبة الصحفية الراحلة سامية زين العابدين

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:56 ص

تصريح جديد من إثيوبيا بشأن سد النهضة

قرار جمهوري جديد من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

11:12 ص

عاجل - الكشف عن مدى خطورة إصابة نجم الأهلي

11:00 م

زيدان يحسم مصيره مع ريال مدريد

10:01 ص

عاجل - المصائب تتوالى على الأهلي.. نجم الفريق يتعرض لإصابة قوية

09:55 م

مقالات وكتاب

video.html
video.html

قانون الموارد المائية يحدد ضوابط بشأن الحفاظ على نهر النيل ومخرات السيول

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حقيقة ما حدث فى الأردن

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل هناك واسطة بين الله وعباده؟