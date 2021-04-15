محمد عساف يطلّ في رمضان بمفاجأة!





مع بدء شهر رمضان المبارك، أطلقت إحدى شركات الاتصالات الفلسطينية أغنية خاصة بالشهر الفضيل، بصوت النجم محمد عساف، وذلك كتهنئة بحلول شهر رمضان، ومفاجأة منها ومن عساف للفلسطينيين ولعملائها في العالم العربي.



الأغنية فلسطينية تخاطب الحارة والحكاية الفلسطينية، وتظهر إرادة الفلسطينيين وإصرارهم على الحياة وهي كلمات الشاعر نزار فرنسيس، ألحان وتوزيع ميشال فاضل.



الأغنية سلطت الضوء على مواضيع مختلفة منها الأمل والإصرار والحياة، وهي أحوج ما يحتاج إليه الشعب الفلسطيني، في ظل الظروف الاقتصادية والسياسية الصعبة التي تعصف بالبلاد منذ سنوات.