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الأرجنتين تفرض تدابير جديدة بسبب الموجة الثانية من كورونا

الخميس 15/أبريل/2021 - 01:47 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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أعلنت السلطات الأرجنتينية، اليوم الخميس، فرض تدابير جديدة ضمن إغلاق جديد في أجزاء كبيرة من البلاد، وسط موجة ثانية من جائحة فيروس كورونا.

 

وبدءًا من غد الجمعة، سيُفرض حظر التجول في منطقة بوينس آيرس الكبرى بين الساعة الثامنة مساء والسادسة صباحاً بالتوقيت المحلي، والاستثناءات الوحيدة من ذلك هم العاملون في القطاعات الأساسية.

 

وقالت السلطات الأرجنتينية، إنه سيتم حظر جميع المناسبات الاجتماعية والرياضية والثقافية والدينية التي تقام في أماكن مغلقة، وتغلق المدارس ورياض الأطفال حتى نهاية أبريل.

 

وكانت وزارة الصحة في الأرجنتين، أعلنت عن 368 حالة وفاة مرتبطة بـ"كوفيد19"، وهو أعلى عدد منذ منتصف يناير(كانون ثاني).

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