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بعد إذاعة أول حلقتين.. "المداح" لحمادة هلال يحقق ١١ مليون مشاهدة

الخميس 15/أبريل/2021 - 01:49 م
بوابة الفجر
نور طلعت
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حققت أول حلقتين من مسلسل "المداح" للنجم حماده هلال،  نجاحا كبيرا حيث حققت نسب مشاهدة عالية تجاوزت ١١ مليون عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

ويعرض مسلسل «المداح» يوميًا على شبكة قنوات النهار في تمام الساعة التاسعة  مساءً، وفي الساعة
العاشرة مساءً على قناة النهار دراما.


جدير بالذكر أن مسلسل «المداح» من بطولة الفنان حمادة هلال ونسرين طافش وأحمد بدير وخالد سرحان ودنيا عبدالعزيز وهادي خفاجة وحنان سليمان ومحمد عز ومحسن منصور وعبير فاروق ومحمد الصاوي وتامر شلتوت وعدد آخر من الفنانين، سيناريو وحوار أمين جمال ووليد أبو المجد وشريف يسري، وإخراج أحمد سمير فرج.
بعد إذاعة أول حلقتين.. "المداح" لحمادة هلال يحقق ١١ مليون مشاهدة
بعد إذاعة أول حلقتين.. "المداح" لحمادة هلال يحقق ١١ مليون مشاهدة

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