رئيس "إفريقية النواب" يطالب وزارة الخارجية بتفعيل الشراكات مع دول القارة السمراء

عقدت لجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب، اجتماعها اليوم الخميس، برئاسة النائب شريف الجبلي، لمناقشة ما ورد في بيان وزير السفير سامح شكري وزير الخارجية، بخصوص الشأن الإفريقي.





وأكد السفير سامح شكري؛ وزير الخارجية، خلال الاجتماع أن هناك حرص شديد من الرئيس السيسي؛ لتفعيل العلاقات المصرية مع أفريقيا، مشيرًا إلى أن الرئيس كان حريصًا على حضور كل القمم الإفريقية منذ 2014.





من جانبه، طالب النائب شريف الجبلي، رئيس لجنة الشئون الإفريقية، وزارة الخارجية بتولي عملية التنسيق بين الوزارات، وذلك لتوحيد الجهود لتفعيل الشراكات المختلفة، لتحقيق التعاون المثمر مع جميع دول القارة الإفريقية، مطالبًا أيضًا بضرورة تفعيل النواحي الثقافية بين مصر والقارة الإفريقية، وضرورة الاهتمام بالوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية



