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رئيس "إفريقية النواب" يطالب وزارة الخارجية بتفعيل الشراكات مع دول القارة السمراء

الخميس 15/أبريل/2021 - 01:50 م
بوابة الفجر
إيمان أسامة
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عقدت لجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب، اجتماعها اليوم الخميس، برئاسة النائب شريف الجبلي، لمناقشة ما ورد في بيان وزير السفير سامح شكري وزير الخارجية، بخصوص الشأن الإفريقي.

وأكد السفير سامح شكري؛ وزير الخارجية، خلال الاجتماع أن هناك حرص شديد من الرئيس السيسي؛ لتفعيل العلاقات المصرية مع أفريقيا، مشيرًا إلى أن الرئيس كان حريصًا على حضور كل القمم الإفريقية منذ 2014.

من جانبه، طالب النائب شريف الجبلي، رئيس لجنة الشئون الإفريقية، وزارة الخارجية بتولي عملية التنسيق بين الوزارات، وذلك لتوحيد الجهود لتفعيل الشراكات المختلفة، لتحقيق التعاون المثمر مع جميع دول القارة الإفريقية، مطالبًا أيضًا بضرورة تفعيل النواحي الثقافية بين مصر والقارة الإفريقية، وضرورة الاهتمام بالوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية

وعقب السفير سامح شكري، قائلًا: رغم الإمكانات الضعيفة لوكالة التنمية، لكنها تعمل بشكل ضخم من خلال تدريب الأشقاء الأفارقة وخلق روابط ثقافية بين مصر والأشقاء الأفارقة، مشيرًا إلى أن هذه الوكالة تحتاج إلى دعم كبير لزيادة اعتمادها بموجب الموازنة العامة الجديدة المعروضة على المجلس.

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