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القبض على سيدة انتحلت صفة شقيقتها للاستيلاء على أموالها

الخميس 15/أبريل/2021 - 01:51 م
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من (أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة القاهرة) بقيام إحدى السيدات بانتحال شخصية زوجته المتوفاة، والتقدم لإحدى البنوك ببطاقة الرقم القومي الخاصة بها وسحب مبالغ مالية من حسابها بالبنك.

وأكدت تحريات إدارة مكافحة الجرائم المصرفية أن وراء ارتكاب الواقعة (سيدة، مقيمة بمحافظة القاهرة ) إذ قامت باستغلال واقعة وفاة شقيقتها، وقامت بسرقة بطاقة الرقم القومي الخاصة بها عقب وفاتها والتوجه إلى البنك المشار إليه، وقامت بانتحال شخصية شقيقتها، وتمكنت من صرف المبالغ المالية الموجودة بحساب شقيقتها، بعد أن قامت بتقليد توقيع شقيقتها دون وجه حق ودون الانتظار لاستخراج إعلان الوراثة الخاصة بشقيقتها المتوفاة وتقسيم التركة فيما بين الورثة الشرعيين ومن بينهم الشاكي.

وبمراجعة الشاكي أيد ما جاء بالفحص واتهمها بسرقة بطاقة الرقم القومي الخاصة بزوجته المتوفاة، وانتحال شخصيتها والاستيلاء على أموالها.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطها وبمواجهتها اعترفت بارتكابها الواقعة على النحو المشار إليه، وأنها تحتفظ بجزء من المبلغ المستولى عليها بمسكنها، وبإرشادها تم ضبط المبلغ، وتعهدت برد باقي المبلغ المالي المستولى عليه.

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