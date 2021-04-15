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رئيس البرلمان العربي عن استضافة مجموعة من العلماء :" ما أحوجنا للعلم والعلماء"

الخميس 15/أبريل/2021 - 01:52 م
بوابة الفجر
هالة الشحات
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استضاف البرلمان العربي، كوكبة متميزة من العلماء المعاصرين الحاصلين على جائزة نوبل الذين رسخوا لفكرة بناء الجسور بين العلماء والبرلمانيين، لمناقشة موضوع يعد من أهم الموضوعات المطروحة حاليا في المجتمع البرلماني الدولي، وهو بناء الآليات والجسور وتطوير الأدوات بين العلوم والتكنولوجيا والبرلمانات وتطويع التطور الكبير بهما لخدمة الإنسانية، وتعد هذه السابقة الأولى من نوعها التي يشهدها البرلمان العربي وذلك في ضوء ما يوليه البرلمان العربي من اهتمام بالغ للتعليم والبحث العلمي تحت قيادته الجديدة باعتباره ركيزة أساسية في نهضة الأمم.
كما أعرب عادل بن عبد الرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربي، عن ترحيبه بالعلماء الذين تم استضافتهم خلال الجلسة الحوارية رفيعة المستوى حول بناء جسور التعاون بين العلوم والبرلمانات لخدمة الإنسانية والمجتمعات عبر تقنية الفيديو كونفرانس، مثنيًا على دورهم البناء في خدمة الإنسانية.

ولفت "العسومي"، إلى إشكالية ذات أهمية كبيرة وهي اندثار فكرة العلم والعلوم في الأوساط البرلمانية، وأصبح هناك فجوة بين المجتمع العلمي والمجتمع السياسي والبرلماني، فضلًا عن التحديات التي يواجهها العالم من تداعيات جائحة كورونا وضرورة الحاجة الملحة للعلم والعلوم والبحث العلمي وتطويع آلياته لخدمة البشرية، وكيفية عودة العلم مرة أخرى إلى الاهتمام بالاحتياجات الإنسانية ورفاهية الشعوب والمجتمعات بدلًا من الاهتمام العلمي والبحوث العلمية ذات التوجه لتحقيق الربح أو تدمير البيئة سواء من خلال الحروب أو زيادة الاستهلاك للموارد البيئية.

من جهته، اقترح النائب الفرنسي المرموق "ميشيل لاريف" المشارك بالجلسة الحوارية والذى يعد صاحب فكرة إنشاء مجموعة العمل البرلمانية رفيعة المستوى للعلوم والتكنولوجيا بالاتحاد البرلماني الدولي، والتي سيتم تشكيلها وإطلاق عملها في اجتماعات مايو القادم، أن يمثل البرلمان العربي الجانب العربي في هذه المجموعة.

وجدد "العسومي"، ترحيبه بالحضور لكل من"هوير" الرئيس السابق للمركز الدولي للعلوم النووية "سيرن" ورئيس مركز سيسني للعلوم بالأردن، وهو أحد أهم محركي البحث العلمي، ويعد من أوائل العلماء الذين فتحوا أبواب المعامل للسياسيين والمواطنين، والسيد "لاريف" هو سياسي بارز وكاتب وأديب ومن الأدباء الفرنسيين لتطوير المجتمع والميثاق الأخلاقي للعلوم، والسيدة "كارن" العالمة الدولية الأرجنتينية التي استطاعت خلال الأعوام القليلة الأخيرة من خلال أبحاثها في مجالات الفيزياء أن تجد الرابط والوسيلة المثلى للربط بين العلم والإنسانية كما انها تمتلك رسالة قوية في مجال التعاون العلمي عبر العالم، وعالم الفيزياء الدكتور "موريسيو بونا" وهو أحد أعمدة المركز النووي للعلوم "سيرن"، والدكتور "بونا" يوصف بأنه رائد ومؤسس الدبلوماسية العلمية.

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خدمة البشرية العلماء البرلمان العربي

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