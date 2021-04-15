سفرة اليوم الثالث من رمضان.. كفتة مشوية ومكرونة بالخضار وبقلاوة بالكريمة

سفرة اليوم الثالث من رمضان، نقدم لك في السطور التالية طرق ومقادير بسيطة وسهلة لألذ وأطيب الأكلات التي يمكنك تحضيرها وتجهيزها على مائدة ثالث يوم رمضان لأفراد أسرتك، حيث يمكنك إعداد كفتة مشوية ومكرونة بالخضار وبقلاوة بالكريمة:





ونعرض في السطور التالية، مجموعة من الأكلات الشهية المتنوعة التي تساعدكم في إعداد سفرة شهية رائعة.





طريقة تحضير كفتة مشوية

لحم مفروم

كمون

بهارات

ملح – فلفل

زعتر

بودرة

جنزبيل

بودرة

حبهان بودرة

ماء بصل

ماء طماطم

تفل بصل

- استخدام كبة كهربائية اخلطي اللحم المفروم مع البهارات والملح والفلفل وتفل البصل.

- صبعيها على الأسياخ باستخدام ماء البصل والطماطم واشويها على الشواية، حتى تأخذ لون ثم ادخليها فرن ساخن حتى تنضج ثم قدميها.





طريقة تحضير مكرونة بالخضار

مكرونة

بصل

ثوم

ملح وفلفل اسود

مرقة الخضار

فلفل الوان

جزر مبشور

زيت

صوص ترياكى

فلفل حار

بقدونس مفروم

- يشوح البصل في طاسة بها زيت ويضاف له الثوم المفروم ومرقة الخضار ثم الجزر المبشور والفلفل الالوان المقطع والصويا صوص ويقلبوا جيدا.

- توضع المكرونة الاسباجتى في حلة بها ماء وتترك لتنضج

- تضاف المكرونة الاسباجتى للبصل والجزر المبشور في الطاسة ويقلبوا جيدا

- يضاف الفلفل الألوان والبقدونس ويقلبوا مرة اخرى

- توضع المكرونة في طبق التقديم وتزين بالفلفل الحار.





الحلو " بقلاوة بالكريمة"

جلاش

سمن

2 كوب لبن

2 ملعقة كبيرة نشا

2 ملعقة كبيرة سكر

نصف ملعقة صغيرة ماء ورد

فول سودانى

جوز هند

شربات

- سيحي السمنة ثم ادهني بها الجلاش

- اخلطى النشا المذاب في الماء مع اللبن والسكر وماء الورد على النار ثم ضيفي جوز الهند ويمكنك اضافة مكسرات

- احشى الجلاش بالخليط وقسميه ثم أدخلى الجلاش الفرن حتى النضج

- اسقيه بالشربات وإتركيه ليتماسك وقدميه