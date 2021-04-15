Advertisements

دموع الأمير تشارلز وزوجته كاميلا على وفاة والده تظهر لأول مرة

الخميس 15/أبريل/2021 - 01:53 م
بوابة الفجر
هديل هاشم
Advertisements
أظهر الأمير تشارلز دموعه ونظر إلى السماء، اليوم الخميس، خلال جولة قام بها هو وزوجته كاميلا لرؤيةلتكريم لوالده الأمير فيليب الذي توفي عن عمر يناهز 99 عامًا قبل ستة أيام.

وتنقل أمير ويلز ودوقة كورنوال كاميلا وسط بحر من الباقات والبطاقات والأشياء الأخرى التي تركها المشيعون في المتنزهات الملكية وعند بوابات قصر باكنغهام.

تم نقل رسائل العزاء والزهور من خارج القصر والمتنزهات إلى الحدائق الخاصة القريبة.

توقف الزوجان الملكيان لفترات طويلة عندما نظروا إلى أكوام التكريم، وبدا الامير تشارلز حزينًا بشكل خاص عندما رأوا لعبة سيارة "لاند روفر"، السيارة المفضلة لوالده والتي ستستخدم كقلب لحمل نعشه في نهاية هذا الأسبوع.

كما تم جمع الزهور والبطاقات والبالونات التي تُركت في قلعة وندسور، حيث تقام جنازة دوق إدنبرة يوم السبت، ووضعها في أراضي العائلة المالكة لرؤيتها.

وقال متحدث باسمهم: "اليوم، زار أمير ويلز ودوقة كورنوال حدائق منزل مارلبورو لمشاهدة مجموعة من الزهور التي تركها أفراد الجمهور في ذكرى دوق إدنبرة.

تم نقل رسائل الزهور والعزاء من خارج قصر باكنغهام وداخل الحدائق الملكية إلى الحدائق الخاصة في مارلبورو هاوس.

وستستمر الحدائق الملكية في نقل الزهور خلال هذه الفترة من الحداد الوطني.
دموع الأمير تشارلز وزوجته كاميلا على وفاة والده تظهر لأول مرة
دموع الأمير تشارلز وزوجته كاميلا على وفاة والده تظهر لأول مرة
دموع الأمير تشارلز وزوجته كاميلا على وفاة والده تظهر لأول مرة
دموع الأمير تشارلز وزوجته كاميلا على وفاة والده تظهر لأول مرة
دموع الأمير تشارلز وزوجته كاميلا على وفاة والده تظهر لأول مرة
دموع الأمير تشارلز وزوجته كاميلا على وفاة والده تظهر لأول مرة

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كاميلا عزاء بريطانيا الامير تشارلز

أخبار تهمك

رسمياُ.. الأهلي يعلن غياب رباعي الفريق عن القمة

منذ حوالي 6 ساعات

نجم الأهلي يخطط للرحيل في الصيف المقبل

منذ ساعتين و 8 دقيقة

العاهل السعودي يصدر أمرا ملكيا بتعيين الأمير مشعل مستشار له

منذ حوالي 12 ساعة

بالأسماء.. كارتيرون يطلب ضم 3 صفقات للزمالك

منذ ساعتين و 37 دقيقة

عاجل - جماهير ليفربول تفتح النار على محمد صلاح

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل - المصائب تتوالى على الأهلي.. نجم الفريق يتعرض لإصابة قوية

منذ حوالي 16 ساعة

قرار جمهوري جديد من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

منذ يوم

الكشف عن تفاصيل عقد نيمار الخرافي مع باريس سان جيرمان

منذ 35 دقيقة

عاجل.. ثلاثة صفقات سوبر في الزمالك بأوامر كارتيرون

منذ ساعتين و 35 دقيقة

قرار جمهوري جديد من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - الكشف عن مدى خطورة إصابة نجم الأهلي

منذ حوالي 15 ساعة

زيدان يحسم مصيره مع ريال مدريد

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - أول رد فعل من الخطيب على اجتماع اتحاد الكرة

منذ حوالي 17 ساعة

كلوب يكشف سر خروج ليفربول من دوري الأبطال

منذ حوالي 4 ساعات

تصريح جديد من إثيوبيا بشأن سد النهضة

منذ ساعتين و 12 دقيقة

من أجل القمة.. الأهلي يجري مسحة جديدة لمحمد الشناوي اليوم

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

بعد الحادث المروع.. زوج الملكة البريطانية إليزابيث يعتذر لامرأتين

ميغان ماركل وكيت ميدلتون تظهران في معاطف وقبعات سوداء

ما الذي يعنيه انقسام ميجان ماركل والأمير هاري عن العائلة المالكة؟

بعد شفائهما من كورونا.. الأمير تشارلز وزوجته يحتفلان بعيد زواجهما

أول تعليق من الأمير ويليام على مقابله هاري وميجان النارية

توافد البريطانيون إلى قصر باكنجهام لتقديم تعازيهم في وفاة الأمير فيليب

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:56 ص

تصريح جديد من إثيوبيا بشأن سد النهضة

قرار جمهوري جديد من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

11:12 ص

عاجل - الكشف عن مدى خطورة إصابة نجم الأهلي

11:00 م

عاجل - المصائب تتوالى على الأهلي.. نجم الفريق يتعرض لإصابة قوية

09:55 م

زيدان يحسم مصيره مع ريال مدريد

10:01 ص

مقالات وكتاب

video.html
video.html

قانون الموارد المائية يحدد ضوابط بشأن الحفاظ على نهر النيل ومخرات السيول

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حقيقة ما حدث فى الأردن

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل هناك واسطة بين الله وعباده؟