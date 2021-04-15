دموع الأمير تشارلز وزوجته كاميلا على وفاة والده تظهر لأول مرة

أظهر الأمير تشارلز دموعه ونظر إلى السماء، اليوم الخميس، خلال جولة قام بها هو وزوجته كاميلا لرؤيةلتكريم لوالده الأمير فيليب الذي توفي عن عمر يناهز 99 عامًا قبل ستة أيام.



وتنقل أمير ويلز ودوقة كورنوال كاميلا وسط بحر من الباقات والبطاقات والأشياء الأخرى التي تركها المشيعون في المتنزهات الملكية وعند بوابات قصر باكنغهام.



تم نقل رسائل العزاء والزهور من خارج القصر والمتنزهات إلى الحدائق الخاصة القريبة.



توقف الزوجان الملكيان لفترات طويلة عندما نظروا إلى أكوام التكريم، وبدا الامير تشارلز حزينًا بشكل خاص عندما رأوا لعبة سيارة "لاند روفر"، السيارة المفضلة لوالده والتي ستستخدم كقلب لحمل نعشه في نهاية هذا الأسبوع.



كما تم جمع الزهور والبطاقات والبالونات التي تُركت في قلعة وندسور، حيث تقام جنازة دوق إدنبرة يوم السبت، ووضعها في أراضي العائلة المالكة لرؤيتها.



وقال متحدث باسمهم: "اليوم، زار أمير ويلز ودوقة كورنوال حدائق منزل مارلبورو لمشاهدة مجموعة من الزهور التي تركها أفراد الجمهور في ذكرى دوق إدنبرة.



تم نقل رسائل الزهور والعزاء من خارج قصر باكنغهام وداخل الحدائق الملكية إلى الحدائق الخاصة في مارلبورو هاوس.



وستستمر الحدائق الملكية في نقل الزهور خلال هذه الفترة من الحداد الوطني.