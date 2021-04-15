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وزير التموين : نعمل على تطوير 1500 مخزن
الخميس 15/أبريل/2021 - 01:52 م
أحمد الشيخ
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خلال افتتاحه احد مخازن الجمله بمحافظة كفر الشيخ بمرافقه المحافظ أكد
الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية ان الاحتياطى الاستراتيجى من
السلع أمن ويتفاوت من اربعه اشهر الى سته اشهر وأشار المصيلحى أن الوزارة اعتمدت
فى السنوات الأخيرة خطه استراتيجيه لتطوير مخازن الشركة القابضه التى يصل عددها
إلى ١٥٠٠ واضاف المصيلحى أن تطوير تلك المخازن ياتى ضمن منظومه التحول الرقمى الذي
يسمح بمراقبة حركة تداول السلع من وإلى تلك المخازن
من جانبه أكد عماد حبيب مدير مدرية تموين كفر الشيخ أن المحافظه يوجد
بها 1818 بدال تموينى و84 منفذ جمعيتي
وأكد اللواء خالد عبد رئيس الشركه العامه لتجارة الجمله أن بالمحافظة 16
مجمع استهلاكى تم تطوير 5 مجمعات منهم
مشيرا إلى أن عدد فروع الجملة بالمحافظة
22 مخزن جملة
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