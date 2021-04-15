وزير التموين : نعمل على تطوير 1500 مخزن

خلال افتتاحه احد مخازن الجمله بمحافظة كفر الشيخ بمرافقه المحافظ أكد الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية ان الاحتياطى الاستراتيجى من السلع أمن ويتفاوت من اربعه اشهر الى سته اشهر وأشار المصيلحى أن الوزارة اعتمدت فى السنوات الأخيرة خطه استراتيجيه لتطوير مخازن الشركة القابضه التى يصل عددها إلى ١٥٠٠ واضاف المصيلحى أن تطوير تلك المخازن ياتى ضمن منظومه التحول الرقمى الذي يسمح بمراقبة حركة تداول السلع من وإلى تلك المخازن

من جانبه أكد عماد حبيب مدير مدرية تموين كفر الشيخ أن المحافظه يوجد بها 1818 بدال تموينى و84 منفذ جمعيتي

وأكد اللواء خالد عبد رئيس الشركه العامه لتجارة الجمله أن بالمحافظة 16 مجمع استهلاكى تم تطوير 5 مجمعات منهم مشيرا إلى أن عدد فروع الجملة بالمحافظة 22 مخزن جملة