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المؤشر الرئيسي للبورصة يتراجع وحيداً بختام أخر جلسة في الأسبوع
الخميس 15/أبريل/2021 - 01:44 م
نيفين سمير
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أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، علي تباين بأداء المؤشرات ولازالت حالة عدم اليقين تسيطر على التعاملات فى ظل التراجعات الغير مبررة و السبق البيعى من المؤسسات و المجموعات المرتبطة .
مؤشرات البورصة المصرية
وارتفع مؤشر السوق الرئيسي EGX30 بنسبة 0.27 %، ليغلق عند مستوى 10143 نقطة ،بينما انخفض مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 بمعدل 0.68% ليغلق عند مستوى 1821، وتراجع مؤشر EGX100 بمعدل 0.64% ليغلق عند مستوى 2716 نقطة.
رأس المال السوقي
وسجل رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بسوق داخل المقصورة مكاسب طفيفة ليغلق عند مستوى 630.878 مليار جنيه، وسط توجه شرائي للمستثمرين المصريين والعرب، مقابل توجه الأجانب للبيع .
تداولات البورصة المصرية
وبلغ إجمالى قيمة التداول بالبورصة المصرية نحو 1.5 مليار جنيه فى حين بلغت كمية التداول 339 مليون ورقة منفذة على 25.5 ألف عملية ،وتم التداول على 184 سهم، ارتفع منهم نحو 50 سهم، وانخفض نحو 84 سهم، ولم تتغير مستويات 48 سهم.
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