المؤشر الرئيسي للبورصة يتراجع وحيداً بختام أخر جلسة في الأسبوع

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، علي تباين بأداء المؤشرات ولازالت حالة عدم اليقين تسيطر على التعاملات فى ظل التراجعات الغير مبررة و السبق البيعى من المؤسسات و المجموعات المرتبطة .





مؤشرات البورصة المصرية





وارتفع مؤشر السوق الرئيسي EGX30 بنسبة 0.27 %، ليغلق عند مستوى 10143 نقطة ،بينما انخفض مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 بمعدل 0.68% ليغلق عند مستوى 1821، وتراجع مؤشر EGX100 بمعدل 0.64% ليغلق عند مستوى 2716 نقطة.

رأس المال السوقي



