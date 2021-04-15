بعد زيارته لمصر.. هل يحارب قيس سعيد الإخوان في تونس؟



في ظل وعود الرئيس التونسي قيس سعيد، بالتعاون مع مصر في "مكافحة الإرهاب"، والجماعات المتطرفة وتمويلها، فقد يحارب جماعة الإخوان الإرهابية لإسقاط مشاريع الأخونة.



ويرصد "الفجر"، السيناريوهات المتوقعة لمحاربة الرئيس التونسي لجماعة الإخوان الإرهابية وإسقاط مشارعهم.



وعود بمكافحة الإرهاب

وعد الرئيس التونسي قيس سعيد، بتعزيز التعاون في مجال مكافحة الإرهاب، مع مصر، خلال مؤتمر صحفي مشترك عقد بالقاهرة، مع نظيره الرئيس عبد الفتاح السيسي.



ودعا الرئيس التونسي إلى "ضرورة الوعي بالمخاطر"، حاثا على "التصدي لها بكافة الوسائل، وتحصين مجتمعاتنا ضد التطرف".



محاربة إخوان تونس

وفي ضوء أطروحات الرئيس قيس سعيد، خلال زيارته إلى مصر بشأن التعاون في "مكافحة الإرهاب والجماعات المتطرفة وتمويلها"، فيتوقع السياسيون، اتخاذ إجراءات صارمة ضد حركة النهضة والإخوان.



ويعتبر تعهد الرئيس بمكافحة الإرهاب، وإبعاد التنظيمات من تونس، بمثابة أمل في وضع ملف هذه الجمعيات المشبوهة والشخصيات الإرهابية المتغلغلة في تونس أمام قرارات عملية.



وأربكت تصريحات الرئيس التونسي، وزيارته لمصر، حزب النهضة هناك، تخوفًا من اتخاذ قرارات تسقط مشارعهم.



وجاء الرئيس التونسي إلى مصر في زيارة رسمية استغرقت ثلاثة أيام، عقد خلالها مباحثات مع نظيره الرئيس عبد الفتاح السيسي.



وأجرى جولة في بعض المواقع التاريخية بالقاهرة الفاطمية والمواقع التاريخية والدينية، بينها مسجد الحسين وشارع المعز.



وزار الرئيس التونسي، أضرحة الرئيسين الراحلين جمال عبد الناصر وأنور السادات والجندي المجهول.



وكذلك، خاض جولة في بعض المواقع التاريخية بمحافظة الإسماعيلية، وهي موقع تبة الشجرة، وتضمنت المرور على معدية نمرة 6 وعبور المجرى الملاحي لقناة السويس.