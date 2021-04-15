Advertisements

بعد زيارته لمصر.. هل يحارب قيس سعيد الإخوان في تونس؟

الخميس 15/أبريل/2021 - 01:54 م
بوابة الفجر
ياسمين مبروك
Advertisements

في ظل وعود الرئيس التونسي قيس سعيد، بالتعاون مع مصر في "مكافحة الإرهاب"، والجماعات المتطرفة وتمويلها، فقد يحارب جماعة الإخوان الإرهابية لإسقاط مشاريع الأخونة.

ويرصد "الفجر"، السيناريوهات المتوقعة لمحاربة الرئيس التونسي لجماعة الإخوان الإرهابية وإسقاط مشارعهم.

وعود بمكافحة الإرهاب
وعد الرئيس التونسي قيس سعيد، بتعزيز التعاون في مجال مكافحة الإرهاب، مع مصر، خلال مؤتمر صحفي مشترك عقد بالقاهرة، مع نظيره الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ودعا الرئيس التونسي إلى "ضرورة الوعي بالمخاطر"، حاثا على "التصدي لها بكافة الوسائل، وتحصين مجتمعاتنا ضد التطرف".

محاربة إخوان تونس
وفي ضوء أطروحات الرئيس قيس سعيد، خلال زيارته إلى مصر بشأن التعاون في "مكافحة الإرهاب والجماعات المتطرفة وتمويلها"، فيتوقع السياسيون، اتخاذ إجراءات صارمة ضد حركة النهضة والإخوان.

ويعتبر تعهد الرئيس بمكافحة الإرهاب، وإبعاد التنظيمات من تونس، بمثابة أمل في وضع ملف هذه الجمعيات المشبوهة والشخصيات الإرهابية المتغلغلة في تونس أمام قرارات عملية.

 وأربكت تصريحات الرئيس التونسي، وزيارته لمصر، حزب النهضة هناك، تخوفًا من اتخاذ قرارات تسقط مشارعهم.

وجاء الرئيس التونسي إلى مصر في زيارة رسمية استغرقت ثلاثة أيام، عقد خلالها مباحثات مع نظيره الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأجرى جولة في بعض المواقع التاريخية بالقاهرة الفاطمية والمواقع التاريخية والدينية، بينها مسجد الحسين وشارع المعز.

وزار الرئيس التونسي، أضرحة الرئيسين الراحلين جمال عبد الناصر وأنور السادات والجندي المجهول.

وكذلك، خاض جولة في بعض المواقع التاريخية بمحافظة الإسماعيلية، وهي موقع تبة الشجرة، وتضمنت المرور على معدية نمرة 6 وعبور المجرى الملاحي لقناة السويس.

أخبار تهمك

عاجل - المصائب تتوالى على الأهلي.. نجم الفريق يتعرض لإصابة قوية

منذ حوالي 16 ساعة

كلوب يكشف سر خروج ليفربول من دوري الأبطال

منذ حوالي 4 ساعات

قرار جمهوري جديد من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

منذ يوم

نجم الأهلي يخطط للرحيل في الصيف المقبل

منذ ساعتين و 12 دقيقة

زيدان يحسم مصيره مع ريال مدريد

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - جماهير ليفربول تفتح النار على محمد صلاح

منذ حوالي 15 ساعة

الكشف عن تفاصيل عقد نيمار الخرافي مع باريس سان جيرمان

منذ 39 دقيقة

عاجل - الكشف عن مدى خطورة إصابة نجم الأهلي

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. ثلاثة صفقات سوبر في الزمالك بأوامر كارتيرون

منذ ساعتين و 39 دقيقة

من أجل القمة.. الأهلي يجري مسحة جديدة لمحمد الشناوي اليوم

منذ أقل من ساعتين

رسمياُ.. الأهلي يعلن غياب رباعي الفريق عن القمة

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - أول رد فعل من الخطيب على اجتماع اتحاد الكرة

منذ حوالي 17 ساعة

قرار جمهوري جديد من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

منذ حوالي 3 ساعات

تصريح جديد من إثيوبيا بشأن سد النهضة

منذ ساعتين و 16 دقيقة

العاهل السعودي يصدر أمرا ملكيا بتعيين الأمير مشعل مستشار له

منذ حوالي 12 ساعة

بالأسماء.. كارتيرون يطلب ضم 3 صفقات للزمالك

منذ ساعتين و 41 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:56 ص

تصريح جديد من إثيوبيا بشأن سد النهضة

قرار جمهوري جديد من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

11:12 ص

عاجل - الكشف عن مدى خطورة إصابة نجم الأهلي

11:00 م

عاجل - المصائب تتوالى على الأهلي.. نجم الفريق يتعرض لإصابة قوية

09:55 م

زيدان يحسم مصيره مع ريال مدريد

10:01 ص

مقالات وكتاب

video.html
video.html

قانون الموارد المائية يحدد ضوابط بشأن الحفاظ على نهر النيل ومخرات السيول

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حقيقة ما حدث فى الأردن

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل هناك واسطة بين الله وعباده؟