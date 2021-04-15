Advertisements

رئيس هيئة قناة السويس: السماح لفردين من طاقم السفينة البنمية بالمغادرة لظروف طارئة

الخميس 15/أبريل/2021 - 01:55 م
بوابة الفجر
هشام إسماعيل
Advertisements
أعلن الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الخميس، بأن التحقيقات الخاصة بحادث جنوح سفينة الحاويات البنمية EVER GIVEN، ما زالت جارية وذلك بالتوازي مع استمرار المفاوضات مع الشركة المالكة للسفينة وشركة التأمين بهدف الوصول إلى اتفاق يلائم كافة الأطراف.

وأكد الفريق ربيع على أن الهيئة لاتدخر جهدا لضمان نجاح المفاوضات وتتعاون بشكل تام لتلبية كافة متطلبات طاقم السفينة المحتجزة حاليًا بمنطقة البحيرات الكبرى لحين انتهاء التحقيقات، لافتا في هذا الصدد، إلى استجابة الهيئة للطلبات التي قدمتها الشركة المالكة للسفينة للسماح لفردين من الطاقم بمغادرة السفينة والعودة إلى بلادهم لظروف شخصية طارئة.

وأوضح رئيس الهيئة أن المتطلبات اللوجيستية الخاصة بطاقم السفينة يتم توفيرها بصورة مستمرة من خلال التوكيل الملاحي، مشددا على استعداد الهيئة الدائم للتعاون والتنسيق المشترك لتوفير الاحتياجات اللازمة للطاقم وتفهم الجوانب الإنسانية المتعلقة بهم.

أخبار تهمك

عاجل.. ثلاثة صفقات سوبر في الزمالك بأوامر كارتيرون

منذ ساعتين و 40 دقيقة

بالأسماء.. كارتيرون يطلب ضم 3 صفقات للزمالك

منذ ساعتين و 41 دقيقة

عاجل - الكشف عن مدى خطورة إصابة نجم الأهلي

منذ حوالي 15 ساعة

تصريح جديد من إثيوبيا بشأن سد النهضة

منذ ساعتين و 16 دقيقة

عاجل - جماهير ليفربول تفتح النار على محمد صلاح

منذ حوالي 15 ساعة

قرار جمهوري جديد من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

منذ يوم

عاجل - أول رد فعل من الخطيب على اجتماع اتحاد الكرة

منذ حوالي 17 ساعة

رسمياُ.. الأهلي يعلن غياب رباعي الفريق عن القمة

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - المصائب تتوالى على الأهلي.. نجم الفريق يتعرض لإصابة قوية

منذ حوالي 16 ساعة

نجم الأهلي يخطط للرحيل في الصيف المقبل

منذ ساعتين و 12 دقيقة

زيدان يحسم مصيره مع ريال مدريد

منذ حوالي 4 ساعات

قرار جمهوري جديد من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

منذ حوالي 3 ساعات

العاهل السعودي يصدر أمرا ملكيا بتعيين الأمير مشعل مستشار له

منذ حوالي 12 ساعة

كلوب يكشف سر خروج ليفربول من دوري الأبطال

منذ حوالي 4 ساعات

من أجل القمة.. الأهلي يجري مسحة جديدة لمحمد الشناوي اليوم

منذ أقل من ساعتين

الكشف عن تفاصيل عقد نيمار الخرافي مع باريس سان جيرمان

منذ 40 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:56 ص

تصريح جديد من إثيوبيا بشأن سد النهضة

قرار جمهوري جديد من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

11:12 ص

عاجل - الكشف عن مدى خطورة إصابة نجم الأهلي

11:00 م

عاجل - المصائب تتوالى على الأهلي.. نجم الفريق يتعرض لإصابة قوية

09:55 م

زيدان يحسم مصيره مع ريال مدريد

10:01 ص

مقالات وكتاب

video.html
video.html

قانون الموارد المائية يحدد ضوابط بشأن الحفاظ على نهر النيل ومخرات السيول

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حقيقة ما حدث فى الأردن

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل هناك واسطة بين الله وعباده؟