البرلمان العربي يدعو المجتمع الدولي لردع أجندة إيران التخريبية

أدان البرلمان العربي الهجوم ميليشيا الحوثي الإرهابية بإطلاق عدد من الطائرات المسيرة المفخخة والصواريخ الباليستية صوب منطقة جازان بالمملكة العربية السعودية، والتي تمكنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن من اعتراضهم وتدميرهم جميعا بنجاح.





وحذر البرلمان العربي، من استمرار محاولات ميليشيا الحوثي الإرهابية لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية، وتصعيدها المستمر والذي يعكس تحديها السافر للقانون الدولي ورفضها لكافة الجهود السياسية لإنهاء الأزمة في اليمن والتي تخدم أجندات إيران التخريبية في المنطقة، مطالبًا المجتمع الدولي بأن يضطلع للقيام بدوره وتحمل مسؤولياته حيال هذه الميليشيات وردعها عن انتهاكاتها المرفوضة.





كما أعرب البرلمان العربي عن وقوفه التام مع المملكة العربية السعودية في الاجراءات التي تتخذها من أجل حماية أمنها وسلامة أراضيها والمقيمين عليها والوقوف معها،مؤكدًا أن أمن واستقرار المملكة من أمن واستقرار المنطقة.



