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جمال عبدالرحيم عن الكاتب الراحل مكرم محمد: رحلة عطاء استمرت عقود طويلة
الخميس 15/أبريل/2021 - 01:56 م
ميسون أبو الحسن
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قال الكاتب الصحفي جمال عبدالرحيم وكيل نقابة الصحفيين السابق، إن الصحافة المصرية والعربية، فقدت صباح اليوم، الكاتب الصحفي الكبير، والنقابي المعروف، مكرم محمد أحمد نقيب الصحفيين الأسبق، ورئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام السابق.
وأضاف على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "رحم الله أستاذنا الكبير، وأسكنه فسيح جناته، وأسرته ولنا جميعًا الصبر والسُلوان".
وتابع: "رحل الكاتب الكبير، والنقابي البارز، بعد رحلة عطاء طويلة لوطنه ومهنته ونقابته، استمرت لعقود طويلة".
وتشيع أسرة الكاتب الصحفي الراحل مكرم محمد أحمد، جثمانه، غدًا بعد صلاة الجمعة من مستشفى وادي النيل، إلى مسجد آل رشدان، لتُقام عليه صلاة الجنازة قبل أن يواري جثمانه الثرى، بمقابر العائلة بمنطقة مدينة نصر،
ويُقام العزاء على روح الكاتب الصحفي الراحل، مساء غدٍ الجمعة، من مسجد المشير طنطاوي، وسط تطبيق كامل لكافة الإجراءات الاحترازية المُتعبة.
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