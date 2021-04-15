بسبب هاري.. الملكة إليزابيث تحسم الجدل بشأن ارتداء الملابس العسكرية في جنازة الأمير فيليب

أمرت الملكة إليزابيث عدم ارتداء أي من أفراد العائلة المالكة الزي العسكري خلال جنازة دوق أدنبرة الامير فيليب من أجل تقديم جبهة عائلية موحدة.





ووفقاص لــ"ديلي ميل"، انزعج رجال البلاط من أن الأمير هاري، الذي أُجبر على التخلي عن ألقابه العسكرية الفخرية بعد استقالته من واجباته الملكية وانتقاله إلى الولايات المتحدة، سيكون فرد العائلة المالكة الوحيد الذي لا يرتدي الزي العسكري.





من المعروف أن هاري، 36 عامًا، أراد ارتداء الزي العسكري الذي كان يرتديه في يوم زفافه في مايو 2018.





ولكن بصفته نقيبًا سابقًا في سلاح الفرسان، يحق له فقط ارتداء بدلة، مع أي ميداليات حصل عليها في سياق مهامه أو من قبل الملكة.





وعلى النقيض من ذلك، كان أمير ويلز ودوق كامبريدج سيرتدون الزي العسكري الكامل وفقًا للاتفاقية لحضور الجنازة الملكية.





ويُعتقد أن هاري تحدث إلى ويليام وتشارلز في محاولة لإيقاف أي نزاعات قبل الجنازة.



