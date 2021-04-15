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موعد مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني

الخميس 15/أبريل/2021 - 02:00 م
بوابة الفجر
أحمد عصام
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يواجه فريق برشلونة، منافسه أتليتكو مدريد، يوم الأحد 8 مايو، في اللقاء الذي سيجمع بين الفريقين على ملعب كامب نو، ضمن منافسات الجولة الخامسة والثلاثين من مسابقة الدوري الإسباني.


وستقام المباراة بين برشلونة وأتليتكو مدريد في الساعة الرابعة والربع مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الساعة الخامسة والربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة السادسة والربع مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية.


ويحتل فريق أتليتكو مدريد في صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 67 نقطة، بينما يحل برشلونة في المركز الثالث برصيد 65 نقطة، ويحل ريال مدريد في المركز الثاني برصيد 66 نقطة.

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برشلونة الدوري الاسباني أتلتيكو مدريد

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