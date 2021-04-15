تعرف على تفاصيل إعلان محمد حماقي الجديد





طرح النجم محمد حماقي، خلال الساعات القليلة الماضية اعلان دعائي للبريد المصري وذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي وموقع الفيديوهات الشهير"يوتيوب".

وقام محمد حماقي بتصوير الاعلان في عدد من شوارع وسط البلد حيث استغرق تصوير الكليب أيام قليلة.



ويكون اسم أغنية الإعلان " ده وقته" وهي من كلمات الشاعر أمير طعيمة، ومن ألحان: عمرو مصطفى، وتوزيع وفواصل موسيقية ومكس وماستر توما.



وتحمل الاغنية عدد من الرسائل التي تعبر عن العزيمة والإرادة تجاه تحقيق الاحلام.



وتقول كلماتها:"اكسب وقت ومتنسناش الحلم يجيلك اجري وروحله.. لو خبط على بابك بكرة اقوم وافتحله.. ده مفيش اسرع من الايام..انت الضهر اللي بيسنادهم وبيحميهم ".