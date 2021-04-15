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الزمالك يحدد بديل فرجاني ساسي

الخميس 15/أبريل/2021 - 01:45 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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وضع نادي الزمالك أكثر من بديل، تحسبًا لرحيل المحترف التونسي فرجاني ساسي، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم، في نهاية الموسم الحالي.

وكشف مصدر مسؤول داخل نادي الزمالك، ان الجهاز الفني بقيادة المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون، حدد ثلاثة بدائل لتعويض رحيل فرجاني ساسي.

وأشار المصدر: ان كارتيرون أبلغ إدارة النادي، بوضع الثلاثي نبيل عماد دونجا لاعب فريق بيراميدز، ومحمد مجلى لاعب فريق المقاولون العرب، ومحمد عبد العاطى لاعب فريق وادى دجلة، في حساباته لضم أحدهم الموسم المقبل.

يذكر أن فرجاني ساسي طلب 55 مليون جنيه سنويًا، من أجل تجديد عقده مع الأبيض، الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري، ولكن مسؤولي النادي لم توافق على طلبه.

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