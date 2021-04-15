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موعد مباراة تشيلسي ضد ريال مدريد في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا

الخميس 15/أبريل/2021 - 02:00 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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يلتقي فريق تشيلسي، مع نظيره ريال مدريد الإسباني، يوم الثلاثاء 27 أبريل، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب ألفريدو دي ستيفانو، ضمن منافسات ذهاب دور الربع نهائي من دوري أبطال أوروبا.


وستقام المباراة بين تشبلسي وريال مدريد في الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية.


وقد تأهل فريق ريال مدريد إلى هذا الدور بعد الفوز على ليفربول في ربع نهائي بمجموع المباراتين بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، بينما صعد تشبلسي بعد الفوز على بورتو بمجموع المباراتين بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد.
وستقام مباراة الإياب بين تشيلسي وريال مدريد، يوم 5 مايو، على ملعب ستامفورد بريدج في لندن.

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