إسرائيل تعتزم فتح حدودها لاستقبال السياح الشهر المقبل

تعتزم إسرائيل، فتح حدودها لاستقبال السياح في 23 مايو بعد نجاح حملة التطعيم المحلية المكثفة التي تنفذها ضد فيروس كورونا.

وقد أغلقت إسرائيل، حدودها بشكل شبه تام أمام السياح مع بداية تفشي الوباء في مارس العام الماضي.

وأصدرت وزارة السياحة الإسرائيلية، بيانًا قالت فيه إنه اعتبارا من 23 مايو المقبل يمكن للسياح المسافرين ضمن "مجموعات" زيارة الدولة العبرية وبحيث يكون عدد المجموعات المسموح لها بذلك "محدودا" في البداية.

وبحسب وسائل إعلام عبرية، سيخضع السياح عند وصولهم أيضا إلى اختبار مصل لكشف مدى فعالية التطعيم.