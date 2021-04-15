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تعرفي على اتيكيت العزومات في رمضان لتجنب المواقف المحرجة

الخميس 15/أبريل/2021 - 01:54 م
بوابة الفجر
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ننشر لك في السطور التالية اتيكيت العزومات في رمضان لتجنب المواقف المحرجة، حيث ينتظر الأصدقاء والأقارب والأحباب رمضان من العام للعام لتلقي العزومات والافطار سويا على مائدة رمضان وتحديد موعد للإفطار معا، ففي شهر رمضان يجتمع الاحباب والعائلة على مائدة رمضانية واحدة وتعم البهجة بين الجميع.

ولكن لعزومات رمضان اتيكيت يجب اتباعه أولا، حيث يجب عليكِ معرفة قواعد واتيكيت عزومات رمضان لتكوني ضيفة خفيفة أو صاحبة بيت ذات ذوق عال.

إذا كنتِ مدعوة يجب عليك اتباع التالي:
يجب عليكِ الحضور قبل الموعد بفترة كافية، حتى يتسنى لك مقابلة الأهل والأصدقاء والتحدث معهم، فإنه من غير اللائق الوصول على موعد الإفطار تمامًا فيبدو الأمر وكأنك آتية لتناول الطعام ليس الأكثر.

احرصي على إحضار نوع من الحلوى أو هدية لأصحاب البيت.

يجب التنبيه على الأطفال ببعض القواعد والتعليمات للالتزام بها لعدم التسبب في أي إزعاج لموجهي الدعوة ولباقي الأفراد

قبل الجلوس حول مائدة الطعام، يجب أن تسأل أولًا عن مكان جلوسك.

من غير اللائق أبدًا أن تبدي استيائك من أي نوع من الطعام المقدم أو قول تعليق سيء حول المذاق.

بعد الانتهاء من تناول الطعام، يجب الجلوس لبعض الوقت (على الأقل ساعتين) مع الأهل والأصدقاء للتحدث سويًا ولكن دون إطالة.

إذا دعوت الأشخاص يجب عليك اتباع التالي:

- يجب أن تخبري الضيف قبلها بفترة كافية، فمواعيد رمضان تختلف عن باقي الأشهر إلى جانب أننا جميعًا نكون مدعويين إلى العديد من الأماكن ولهذا يجب أن تحددي موعد العزومة قبلها بفترة كافية.

- تخصيص غرفة في هذا اليوم لتكون للاطفال فقط بها بعض الألعاب والأنشطة التي يمكنهم إنجازها وخالية تمامًا من أي مواد أو أشياء خطيرة.

- لا تتسببي في شعور أي شخص بالضيق، حاولي أن تحافظي على سير الأحاديث طوال اليوم.

- يجب أن تراعي ألا تتركي مائدة الطعام قبل انتهاء الجميع من الأكل، فقيامك قبلهم يعطيهم شعور بعد الراحة وأنكِ غير راغبة في وجودهم أو أنهم يسرفون في الطعام.

- إذا أحضر أحد الأشخاص هدية أو علبة من الشيكولاتة أو الحلويات يجب عليكِ فتحها قبل أن يذهبوا وإبداء إعجابك بها.

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