مصطفى حجاج يفتتح أول خيمة رمضانية بحضور النجوم









أقام إحدى الفنادق بمصر الجديدة حفل بمناسبة افتتاح خيمة الخان المقامة بداخل الفندق بحضور لفيف من الشخصيات العامة والفنانين والاعلاميين حيث الاستماع بالأجواء الرمضانية الساحرة.





و احيا الحفل المطرب مصطفى حجاج، حيث قدم مجموعة كبيرة من الأغاني وسط تفاعل الحاضرين.



في سياق آخر مصطفى حجاج، مؤخرا حفل غنائي ضخم بالقاهرة الجديدة بمناسبة مرور عام على انشاء إحدى المشاريع العمرانية وقدم في الحفل مجموعة كبيرة من الأغاني.