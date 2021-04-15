Advertisements

تجديد حبس طالبين احتجزا طفلا في فرن لتصويره على سبيل الدعابة بالقليوبية

الخميس 15/أبريل/2021 - 02:24 م
بوابة الفجر
محمد ضوه
Advertisements
جدد قاضي المعارضات بمحكمة قليوب، حبس المتهمين، بتصوير طفل داخل فرن بمخبز بدائرة القسم، على سبيل الدعابة لزيادة التعليقات واللايكات على مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

كان أحمد إمبابي رئيس نيابة قليوب قد قرر حبس المتهمين بتصوير طفل داخل فرن بمخبز بدائرة القسم وايهام الطفل باشعال النيران به على سبيل الدعابة لزيادة التعليقات واللايكات على مواقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك" 4 أيام على ذمة التحقيق وطلبت النيابة تحريات مباحث القسم حول الواقعة وملابساتها

كشفت تحريات المباحث اجهزة الامن أن المخبز محل الواقعه متوقف منذ 3 شهور وهو لا يعمل حاليا وأن الفرن الذي ظهر فيه الطفل خلال مقطع الفيديو المتداول مستأجر لأحد الأشخاص ولا يعلم شيئا عن تلك الواقعة وأنه يقوم بفتحه بين الحين والآخر دون تشغيله وأن المتهمين أتوا إليه من قبل ليجلسوا معه وتركهم بالمخبز لقضاء بعد متطلباته وعاد إليهم مرة ثانية واكتشف الواقعه بعد ذلك

وكان بعض نشطاء التواصل الاجتماعى فى قليوب تداولوا مقطع فيديو يظهر خلاله أحد الأطفال يستغيث من داخل "فرن" خاص بأحد المخابز فى مدينة قليوب وظهور "شخص آخر" خلال الفيديو إدعى أنه من قام بوضع الطفل داخل الفرن وإضرام النيران به على سبيل الدعابة

اهتم اللواء حاتم حداد مدير مباحث القليوبية بالواقعه بالتنسيق مع مباحث المعلومات وتوصلت التحريات الى قيام طالبان بالتعليم الفنى بتصوير مقطع الفيديو وقيامهما بدعوة طفل لداخل أحد المخابز "متوقف عن العمل منذ 3 أشهر بدائرة قسم قليوب ومستأجر لأحد الأشخاص" وقيام أحدهما بإدخال الطفل إلى الفرن وإيهامه بتشغيله وقيام الآخر بتصوير الطفل بهاتفه المحمول وقيامهما عقب ذلك بصرف الطفل ونشر مقطع الفيديو على سبيل الدعابة لجمع عدد من المشاهدات والتعليقات على مواقع التواصل الإجتماعى.

عقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية من ضبط المتهمان

وبمواجهتهما أعترفا بإرتكاب الواقعة بغرض كسب مشاهدات على الفيس بوك وبسؤال مستأجر المخبز قرر بعدم علمه بالواقعة وأن العمل بالمخبز متوقف منذ فترة وقيامه بفتحه من حين لآخر وتردد المتهمان عليه لمجالسته وتركهما فى بعض الأوقات بالمخبز لقضاء متطلبات.

أخبار تهمك

عاجل.. براءة سيدة المحكمة من الاعتداء على ضابط الشرطة

منذ أقل من ساعة

بيان عاجل من التعليم عن أول امتحان للشهادة الثانوي

منذ ساعة و 17 دقيقة

3 قرارات جديدة من الرئيس السيسي خلال 24 ساعة

منذ ساعة

زيدان يحسم مصيره مع ريال مدريد

منذ حوالي 5 ساعات

رسمياُ.. الأهلي يعلن غياب رباعي الفريق عن القمة

منذ حوالي 7 ساعات

بالأسماء.. كارتيرون يطلب ضم 3 صفقات للزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

كلوب يكشف السبب الرئيسي وراء الفشل الأوروبي

منذ أقل من نصف ساعة

الزمالك يحدد بديل فرجاني ساسي

منذ أقل من ساعتين

عاجل - المصائب تتوالى على الأهلي.. نجم الفريق يتعرض لإصابة قوية

منذ حوالي 18 ساعة

العاهل السعودي يصدر أمرا ملكيا بتعيين الأمير مشعل مستشار له

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل - الكشف عن مدى خطورة إصابة نجم الأهلي

منذ حوالي 16 ساعة

تصريح جديد من إثيوبيا بشأن سد النهضة

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - جماهير ليفربول تفتح النار على محمد صلاح

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل - أول رد فعل من الخطيب على اجتماع اتحاد الكرة

منذ حوالي 18 ساعة

الأهلي يحسم مصير "كهربا"

منذ ساعة

قرار جمهوري جديد من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

منذ حوالي 4 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:56 ص

تصريح جديد من إثيوبيا بشأن سد النهضة

قرار جمهوري جديد من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

11:12 ص

بيان عاجل من التعليم عن أول امتحان للشهادة الثانوي

02:08 م

الأهلي يحسم مصير "كهربا"

02:24 م

3 قرارات جديدة من الرئيس السيسي خلال 24 ساعة

02:21 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حقيقة ما حدث فى الأردن

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل هناك واسطة بين الله وعباده؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة الهوية فى الرحلة الثانية للملوك الفراعنة