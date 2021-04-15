Advertisements

حمدي محمد حسين رئيسًا لقسم جراحة المخ والأعصاب بكلية طب الأزهر

الخميس 15/أبريل/2021 - 02:28 م
بوابة الفجر
محمود الجلاد
Advertisements

أصدر الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، قرارًا بتكليف الدكتور حمدي محمد حسين، الأستاذ بقسم جراحة المخ والأعصاب بكلية طب بنين الأزهر بالقاهرة؛ للقيام بأعمال رئيس القسم.
تخرج رئيس قسم جراحة المخ والأعصاب في كلية طب الأزهر بالقاهرة، وحصل على بكالوريوس الطب والجراحة عام ١٩٩٤ بتقدير عام جيد جدًّا مع مرتبة الشرف، ثم عين طبيبًا مقيمًا بقسم جراحة المخ والأعصاب في عام ١٩٩٦م، والتحق بالدراسات العليا وحصل على درجة التخصص (الماجستير) عام ١٩٩٩م بتقدير ممتاز، وكانت عن: (المناجزة الجراحية للأورام البلعومية الجمجمية)، ثم عين مدرسًا مساعدًا بالقسم في عام ٢٠٠١م، ثم استكمل مشوار البحث العلمي حتى حصل على درجة الدكتوراه في المخ والأعصاب في موضوع بعنوان: (مناجزة مضاعفات الاستئصال الأمامي للغضروف العنقي) عام ٢٠٠٦م، وعين مدرسًا بالقسم، ثم رقي إلى درجة أستاذ مساعد، ثم أستاذ عام ٢٠١٦ م.
أشرف على عديد من الرسائل العلمية ماجستير ودكتوراه، وشارك في عديد من المؤتمرات المحلية والإقليمية والدولية في مجال المخ والأعصاب وجراحات العمود الفقري.

أخبار تهمك

قرار جمهوري جديد من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - الكشف عن مدى خطورة إصابة نجم الأهلي

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل - المصائب تتوالى على الأهلي.. نجم الفريق يتعرض لإصابة قوية

منذ حوالي 17 ساعة

تصريح جديد من إثيوبيا بشأن سد النهضة

منذ حوالي 3 ساعات

العاهل السعودي يصدر أمرا ملكيا بتعيين الأمير مشعل مستشار له

منذ حوالي 13 ساعة

بيان عاجل من التعليم عن أول امتحان للشهادة الثانوي

منذ ساعة و 14 دقيقة

رسمياُ.. الأهلي يعلن غياب رباعي الفريق عن القمة

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - جماهير ليفربول تفتح النار على محمد صلاح

منذ حوالي 16 ساعة

بالأسماء.. كارتيرون يطلب ضم 3 صفقات للزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - أول رد فعل من الخطيب على اجتماع اتحاد الكرة

منذ حوالي 18 ساعة

3 قرارات جديدة من الرئيس السيسي خلال 24 ساعة

منذ ساعة

الأهلي يحسم مصير "كهربا"

منذ ساعة

كلوب يكشف السبب الرئيسي وراء الفشل الأوروبي

منذ ثلث ساعة

الزمالك يحدد بديل فرجاني ساسي

منذ أقل من ساعتين

زيدان يحسم مصيره مع ريال مدريد

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. براءة سيدة المحكمة من الاعتداء على ضابط الشرطة

منذ ساعة الا ربع
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:56 ص

تصريح جديد من إثيوبيا بشأن سد النهضة

قرار جمهوري جديد من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

11:12 ص

بيان عاجل من التعليم عن أول امتحان للشهادة الثانوي

02:08 م

الأهلي يحسم مصير "كهربا"

02:24 م

3 قرارات جديدة من الرئيس السيسي خلال 24 ساعة

02:21 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حقيقة ما حدث فى الأردن

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل هناك واسطة بين الله وعباده؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة الهوية فى الرحلة الثانية للملوك الفراعنة