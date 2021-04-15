حمدي محمد حسين رئيسًا لقسم جراحة المخ والأعصاب بكلية طب الأزهر



أصدر الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، قرارًا بتكليف الدكتور حمدي محمد حسين، الأستاذ بقسم جراحة المخ والأعصاب بكلية طب بنين الأزهر بالقاهرة؛ للقيام بأعمال رئيس القسم.

تخرج رئيس قسم جراحة المخ والأعصاب في كلية طب الأزهر بالقاهرة، وحصل على بكالوريوس الطب والجراحة عام ١٩٩٤ بتقدير عام جيد جدًّا مع مرتبة الشرف، ثم عين طبيبًا مقيمًا بقسم جراحة المخ والأعصاب في عام ١٩٩٦م، والتحق بالدراسات العليا وحصل على درجة التخصص (الماجستير) عام ١٩٩٩م بتقدير ممتاز، وكانت عن: (المناجزة الجراحية للأورام البلعومية الجمجمية)، ثم عين مدرسًا مساعدًا بالقسم في عام ٢٠٠١م، ثم استكمل مشوار البحث العلمي حتى حصل على درجة الدكتوراه في المخ والأعصاب في موضوع بعنوان: (مناجزة مضاعفات الاستئصال الأمامي للغضروف العنقي) عام ٢٠٠٦م، وعين مدرسًا بالقسم، ثم رقي إلى درجة أستاذ مساعد، ثم أستاذ عام ٢٠١٦ م.

أشرف على عديد من الرسائل العلمية ماجستير ودكتوراه، وشارك في عديد من المؤتمرات المحلية والإقليمية والدولية في مجال المخ والأعصاب وجراحات العمود الفقري.