وزير التموين : الإنتهاء من تطوير 300 مكتب تمويني

أكد الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية الانتهاء من تطوير ٣٠٠ مكتب تموينى وتحويلهم إلى مراكز خدمه مطورة لتلبيه احتياجات المواطن على بطاقة الدعم من إصدار بدل التالف والفاقد والنقل من محافظة إلى أخرى واضافه الزوجه وخلال افتتاحه احد مراكز الخدمه ومحافظ كفر الشيخ أكد المصيلحى أن تلك المراكز تخدم توجه الدولة فى التحول الرقمى خاصا وان تلك المراكز قد تم تجهيزها بنظام اليكتروني فائق السرعه يمكن المواطن من قضاء كل احتياجاتهم على بطاقه الدعم بسرعه عاليه وتسهل على مدخل البيانات ادخال البيانات فى زمن قياسي

من جانبه أكد عماد حبيب مدير مدرية تموين كفر الشيخ أنه تم تطوير عدد10 مراكز خدمة تموينية موزعة على مراكز ومدن المحافظة مشيرا إلى أن عدد الشبابيك فى كل مركز من 5الى7شباك مؤكدا وجود عدد 85 مكتب تموين بالاضافة لهذة المراكز المطورة واضاف حبيب أن المراكز المطورة بها 56 شباك وهم :-

١- مركز خدمة فوه

٢- مركز خدمة بندر دسوق

٣- مركز خدمة شباس عمير

٤-مركز خدمة الحمراوى

٥-مركز خدمة سيدى غازى

٦-مركز خدمة بندر كفر الشيخ

٧-مركز خدمة الحدادى

٨-مركز خدمة بندر بلطيم

٩-مركز خدمة بندر الحامول

١٠-مركز خدمة بندر بيلا

وأشار إلى إلى أن المديرية بالتنسيق مع الوزارة تستهدف تطوير 5 مراكز اخرى فى الميزانية القادمة