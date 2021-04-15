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وزير التموين : الإنتهاء من تطوير 300 مكتب تمويني

الخميس 15/أبريل/2021 - 02:27 م
وزير التموين والتجارة الداخلية
وزير التموين والتجارة الداخلية
أحمد الشيخ
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أكد الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية الانتهاء من تطوير ٣٠٠ مكتب تموينى وتحويلهم إلى مراكز خدمه مطورة لتلبيه احتياجات المواطن على بطاقة الدعم من إصدار بدل التالف والفاقد والنقل من محافظة إلى أخرى واضافه الزوجه وخلال افتتاحه احد مراكز الخدمه ومحافظ كفر الشيخ أكد المصيلحى أن تلك المراكز تخدم توجه الدولة فى التحول الرقمى خاصا وان تلك المراكز قد تم تجهيزها بنظام اليكتروني فائق السرعه يمكن المواطن من قضاء كل احتياجاتهم على بطاقه الدعم بسرعه عاليه وتسهل على مدخل البيانات ادخال البيانات فى زمن قياسي

من جانبه أكد عماد حبيب مدير مدرية تموين كفر الشيخ أنه تم تطوير عدد10 مراكز خدمة تموينية موزعة على مراكز ومدن المحافظة مشيرا إلى أن عدد الشبابيك فى كل مركز من 5الى7شباك  مؤكدا وجود  عدد 85 مكتب تموين بالاضافة لهذة المراكز المطورة واضاف حبيب أن المراكز المطورة بها  56 شباك وهم :-

١- مركز خدمة فوه

٢- مركز خدمة بندر دسوق

٣- مركز خدمة شباس عمير

٤-مركز خدمة الحمراوى

٥-مركز خدمة سيدى غازى

٦-مركز خدمة بندر كفر الشيخ

٧-مركز خدمة الحدادى

٨-مركز خدمة  بندر بلطيم

٩-مركز خدمة بندر  الحامول

١٠-مركز خدمة بندر بيلا

وأشار إلى إلى أن المديرية بالتنسيق مع الوزارة تستهدف   تطوير  5 مراكز اخرى فى الميزانية القادمة

 

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