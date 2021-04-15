'عبدالمجيد' ناعيًا الكاتب مكرم محمد: مدرسة مهنية ونقابية لا تُعوض

نعى الكاتب الصحفي أيمن عبدالمجيد رئيس تحرير بوابة روزاليوسف، وعضو مجلس نقابة الصحفيين، الكاتب الصحفي الراحل مكرم محمد أحمد، قائلًا: رحل إلى دار البقاء قيمة وقامة، وطنية، ومدرسة مهنية ونقابية لا تعوض، وعلامة فارقة في تاريخ الصحافة المصرية والعربية، مقاتل في الحق، متجهم لفرط المهام، خفيف الظل لنقاء قلبه، مدرسة نهل منها كل من أقترب منه.





وأضاف في بيان له: "شرفت بالاقتراب منه، منذ وطأت قدماي بلاط صاحبة الجلالة، كل موقف مهني أو نقابي عايشته عن قرب مع الأستاذ القدير، جدير أن نستخلص منه العبر والدروس".





وتابع: "الأستاذ مكرم محمد أحمد، مهني نادر الوجود، متواضع، مُحب لتلاميذه، مُخلص لأصدقائه، معتز بذاته، واسع الثقافة، كنز خبرات، اجاد تحدث اللغات، متطور بشكل دائم، ملاحق للتكنولوجيا، خفيف الظل، عكس ما يبدوا لمن لا يعرفه، حازم في قراراته، شرس في صراعاته، لا يخشى البوح بكلمة الحق مهما كانت تبعاتها، صحفي محترف، سياسي محنك، يجيد قول ما يشاء بدبلوماسية وحرفية".



