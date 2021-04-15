تطوير شارع العبور بحي الضواحي في بورسعيد (صور)

واصل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، جولاته الميدانية، اليوم الخميس، بتفقد أعمال تطوير ورفع كفاءة شارع العبور بحي الضواحي والذى يأتي ضمن خطة المحافظة الشاملة للارتقاء بكافة المحاور الرئيسية والفرعية، وتطوير مختلف الطرق بحي الضواحي ، رافقه خلالها العميد محمد بصلة مدير إدارة المرور.





وتفقد محافظ بورسعيد أعمال التطوير التي شهدها الشارع حتى الآن، مشددا على تطوير الشارع بنفس الكفاءة التي تشهدها مختلف شوارع المحافظة، مؤكدا أن شارع العبور من الشوارع الحيوية وذات طابع خاص بحي الضواحي ، حيث تشمل أعمال التطوير إعادة رصف الشارع وتشجير جانبي الشارع وزيادة معدلات الإضاءة.



