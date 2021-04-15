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تطوير شارع العبور بحي الضواحي في بورسعيد (صور)

الخميس 15/أبريل/2021 - 02:29 م
بوابة الفجر
شيماء الريس
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واصل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، جولاته الميدانية، اليوم الخميس، بتفقد أعمال تطوير ورفع كفاءة شارع العبور بحي الضواحي والذى يأتي ضمن خطة المحافظة الشاملة للارتقاء بكافة المحاور الرئيسية والفرعية، وتطوير مختلف الطرق بحي الضواحي، رافقه خلالها العميد محمد بصلة مدير إدارة المرور.

وتفقد محافظ بورسعيد أعمال التطوير التي شهدها الشارع حتى الآن، مشددا على تطوير الشارع بنفس الكفاءة التي تشهدها مختلف شوارع المحافظة، مؤكدا أن شارع العبور من الشوارع الحيوية وذات طابع خاص بحي الضواحي، حيث تشمل أعمال التطوير إعادة رصف الشارع وتشجير جانبي الشارع وزيادة معدلات الإضاءة.

يذكر أن حي الضواحي يشهد حاليا طفرة في قطاع الطرق من خلال تطوير ورفع كفاءة الشوارع الرئيسية والفرعية والتي شملت الشوارع المحيطة بالميناء البري الجديد وشارع البترول وشارع الشاحنات وشارع قوات الأمن، وكذا تطوير شوارع مناطق السيدة خديجة وزمزم وفاطمة الزهراء وغيرها، بما يحقق التنمية الشاملة التي تستهدفها المحافظة في كافة الأحياء للارتقاء بحياة المواطنين.
تطوير شارع العبور بحي الضواحي في بورسعيد (صور)
تطوير شارع العبور بحي الضواحي في بورسعيد (صور)
تطوير شارع العبور بحي الضواحي في بورسعيد (صور)
تطوير شارع العبور بحي الضواحي في بورسعيد (صور)
تطوير شارع العبور بحي الضواحي في بورسعيد (صور)
تطوير شارع العبور بحي الضواحي في بورسعيد (صور)
تطوير شارع العبور بحي الضواحي في بورسعيد (صور)
تطوير شارع العبور بحي الضواحي في بورسعيد (صور)

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حي الضواحي بورسعيد الفجر

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