وزيرة التضامن تنعى الكاتب الصحفي الكبير مكرم محمد أحمد

نعت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، وجميع العاملين في قطاعات الوزارة المختلفة ببالغ الحزن والأسى الكاتب الصحفي الكبير مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام السابق ونقيب الصحفيين الأسبق الذي وافته المنية صباح اليوم.





وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن مصر فقدت قيمة وقامة وطنية كبيرة، كان مدافعًا عن وطنه ومساندًا له بقلمه الذي يشهد له الجميع، بالإضافة إلي دوره الكبير في نشر الفكر التنويري.



