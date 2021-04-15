اليوم.. تنسيقية شباب الأحزاب تنظم فعالية حول العلاقات المصرية الإفريقية

تنظم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مساء اليوم الخميس، فعالية جديدة عبر تطبيق "كلوب هاوس" تحت عنوان: "العلاقات المصرية الإفريقية.. تحديات وآفاق المستقبل".





وتتناول الفاعلية دور مصر الإقليمي وأهميتها للقارة السمراء، وأهمية التكامل والوحدة في تحقيق الاستقرار، والتحديات التي تواجه القارة السمراء وآفاق التصدي لها، والأمن الإفريقي، وتنمية القارة وانعكاساتها على الأمن وتحقيق متطلبات الشعوب.





كما تتناول الفعالية أيضًا، كيفية التصدي للإرهاب العابر للحدود، والسوق الإفريقية المشتركة لمواجهة الكيانات الاقتصادية الكبرى، ودور القوى الناعمة في مجابهة الإرهاب والتطرف.





ويتحدث خلال الفعالية، النواب طارق الخولي وأميرة صابر، عضوا مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وعمرو عزت ومحمد السباعي، عضوا مجلس الشيوخ عن التنسيقية، وأحمد مبارك عضو التنسيقية.





وتأسست التنسيقية في يونيو 2018 وبدأت بعضوية 19 حزب و10 من الشباب السياسي ثم اتسعت مظلتها لتضم كل الشباب المهتم بالعمل السياسي والتنمية السياسية وتطوير الأحزاب.





وتعمل التنسيقية بفكر مختلف عن الكيانات السياسية الأخرى، حيث تعمل على مدار الساعة لتقديم أوراق سياسات وخوض جولات من الحوار المجتمعي مع مواطنين في كل المحافظات للخروج بحلول وسياسات ومشروعات لخدمة المواطن.



