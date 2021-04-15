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رئيس النيابة الإدارية يأمر بالتحقيق في واقعة انهيار عقار ميت غمر

الخميس 15/أبريل/2021 - 02:34 م
بوابة الفجر
هدير حمزة
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أمر المستشار عصام المنشاوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بفتح تحقيق عاجل أمام نيابة ميت غمر الإدارية، في واقعة انهيار عقار مكون من طابق أرضي وأربع طوابق علوية بمنطقة عزبة شومان – ميت غمر – محافظة الدقهلية في ساعة مبكرة من صباح اليوم.

كما وجه بالتحقيق في الواقعة لكشف مدى وجود ثمة إهمال أو مخالفات تأديبية كان من شأنها وقوع الحادث.


صرح بذلك المتحدث باسم النيابة الإدارية المستشار محمد سمير.

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