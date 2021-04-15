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طبيب يكشف سبب شعور الصائم بصداع قبل الإفطار (فيديو)

الخميس 15/أبريل/2021 - 02:36 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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حذر الدكتور ناصر رمزي، استشاري طب الأسرة والأمراض المزمنة، من تناول وجبة غذائية ثقيلة عقب صيام استمر لمدة 14 ساعة، موضحا أنه يجب أن يكون تناول الغذاء تدريجيا.

وأشار "رمزي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباحنا مصري" المذاع عبر قناة مصر الأولى اليوم الخميس، إلى أن فترة الصيام تقلل نسبة السكر في الدم، ولهذا قد يشعر الصائم بصداع في الرأس قبل الفطار بفترة قصير.

وأضاف استشاري طب الأسرة والأمراض المزمنة، أنه يفضل أن يبدأ الصائم إفطار بعصير لتعويض السكريات، ثم يتناول طعامه بشكل تدريجي. 

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