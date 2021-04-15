طبيب يكشف سبب شعور الصائم بصداع قبل الإفطار (فيديو)

حذر الدكتور ناصر رمزي، استشاري طب الأسرة والأمراض المزمنة، من تناول وجبة غذائية ثقيلة عقب صيام استمر لمدة 14 ساعة، موضحا أنه يجب أن يكون تناول الغذاء تدريجيا.





وأشار "رمزي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباحنا مصري" المذاع عبر قناة مصر الأولى اليوم الخميس، إلى أن فترة الصيام تقلل نسبة السكر في الدم، ولهذا قد يشعر الصائم بصداع في الرأس قبل الفطار بفترة قصير.



