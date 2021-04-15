Advertisements

الكاف يعلن حكام مباراة نكانا وبيراميدز في الكونفدرالية

الخميس 15/أبريل/2021 - 02:37 م
بوابة الفجر
محمد جمال
Advertisements
تلقى نادي بيراميدز خطابا رسميا من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، بشأن تحديد طاقم حكام مباراة فريق الكرة أمام نكانا الزامبي والمحدد لها يوم الأربعاء المقبل في إطار مباريات كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويحل بيراميدز ضيفا على نظيره نادي نكانا في الثالثة عصر الأربعاء المقبل بملعب ليفي موانواسا بمدينة ندولا في زامبيا، في إطار لقاءات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويقود المباراة الحكم النيجيري جوزيف أودي أوجابور، ويعاونه المساعد الأول النيجيري إيفوسا سيليستين إيجويدا، والمساعد الثاني من ليسوتو سيزا شون سيزا، والحكم الرابع من نيجيريا، قادري أديمبي.

ويراقب المباراة، الجنوب أفريقي جاي مركونا، ويراقب الحكام الزيمبابوي أونياس فيليكس، والمنسق العام تيتوس هامبيلي من ناميبيا، والمنسق الإعلامي ديسموند كاتونجو من زامبيا، والمنسق الأمني إبان نكامي من جنوب أفريقيا، ويراقب إجراءات فيروس كورونا الدكتور كولينز كابيلا من زامبيا.

أخبار تهمك

عاجل - المصائب تتوالى على الأهلي.. نجم الفريق يتعرض لإصابة قوية

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل - أول رد فعل من الخطيب على اجتماع اتحاد الكرة

منذ حوالي 18 ساعة

زيدان يحسم مصيره مع ريال مدريد

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - الكشف عن مدى خطورة إصابة نجم الأهلي

منذ حوالي 16 ساعة

تصريح جديد من إثيوبيا بشأن سد النهضة

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. سيد عبد الحفيظ يفتح النار على الجبلاية

منذ أقل من ساعة

قرار جمهوري جديد من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

منذ حوالي 4 ساعات

3 قرارات جديدة من الرئيس السيسي خلال 24 ساعة

منذ ساعة

بيان عاجل من التعليم عن أول امتحان للشهادة الثانوي

منذ ساعة و 18 دقيقة

كلوب يكشف السبب الرئيسي وراء الفشل الأوروبي

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. براءة سيدة المحكمة من الاعتداء على ضابط الشرطة

منذ أقل من ساعة

بالأسماء.. كارتيرون يطلب ضم 3 صفقات للزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

العاهل السعودي يصدر أمرا ملكيا بتعيين الأمير مشعل مستشار له

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل - جماهير ليفربول تفتح النار على محمد صلاح

منذ حوالي 16 ساعة

رسمياُ.. الأهلي يعلن غياب رباعي الفريق عن القمة

منذ حوالي 7 ساعات

الأهلي يحسم مصير "كهربا"

منذ ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:56 ص

تصريح جديد من إثيوبيا بشأن سد النهضة

قرار جمهوري جديد من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

11:12 ص

بيان عاجل من التعليم عن أول امتحان للشهادة الثانوي

02:08 م

الأهلي يحسم مصير "كهربا"

02:24 م

3 قرارات جديدة من الرئيس السيسي خلال 24 ساعة

02:21 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حقيقة ما حدث فى الأردن

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل هناك واسطة بين الله وعباده؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة الهوية فى الرحلة الثانية للملوك الفراعنة