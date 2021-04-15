الكاف يعلن حكام مباراة نكانا وبيراميدز في الكونفدرالية

تلقى نادي بيراميدز خطابا رسميا من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، بشأن تحديد طاقم حكام مباراة فريق الكرة أمام نكانا الزامبي والمحدد لها يوم الأربعاء المقبل في إطار مباريات كأس الكونفدرالية الأفريقية.





ويحل بيراميدز ضيفا على نظيره نادي نكانا في الثالثة عصر الأربعاء المقبل بملعب ليفي موانواسا بمدينة ندولا في زامبيا، في إطار لقاءات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.





ويقود المباراة الحكم النيجيري جوزيف أودي أوجابور، ويعاونه المساعد الأول النيجيري إيفوسا سيليستين إيجويدا، والمساعد الثاني من ليسوتو سيزا شون سيزا، والحكم الرابع من نيجيريا، قادري أديمبي.





ويراقب المباراة، الجنوب أفريقي جاي مركونا، ويراقب الحكام الزيمبابوي أونياس فيليكس، والمنسق العام تيتوس هامبيلي من ناميبيا، والمنسق الإعلامي ديسموند كاتونجو من زامبيا، والمنسق الأمني إبان نكامي من جنوب أفريقيا، ويراقب إجراءات فيروس كورونا الدكتور كولينز كابيلا من زامبيا.



