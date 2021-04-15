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أمريكا تفرض عقوبات ضد 32 كيانا وشخصية روسية

الخميس 15/أبريل/2021 - 02:43 م
جو بايدن
جو بايدن
وكالات
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فرضت السلطات الأمريكية، اليوم الخميس، عقوبات ضد 32 كيانا وشخصية روسية، على خلفية المزاعم حول التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية الماضية.

 

كما فرضت السلطات الأمريكية، عقوبات ضد 5 أفراد و 3 شركات في شبه جزيرة القرم، وفقًا لموقع قناة روسيا اليوم.

 

وقد حظرت الولايات المتحدة على شركاتها الشراء المباشر لسندات الدين الروسية الصادرة عن البنك المركزي، أو صندوق الثروة الوطني، أو وزارة المالية الروسية.

 

وكانت الإدارة الأمريكية، حملت رسميا جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي مسؤولية الهجوم الإلكتروني، الذي استهدف شركة "SolarWinds".

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عقوبات أمريكا عقوبات أمريكا 32 كيان وشخصية

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