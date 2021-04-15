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كريم عفيفي يُهاجم ميريام فارس ويُعلق:"جاية عندنا ليه؟"

الخميس 15/أبريل/2021 - 02:46 م
بوابة الفجر
هبة أحمد
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هاجم الفنان كريم عفيفي الفنانة ميريام فارس بعد تقديمها خلال الماراثون الرمضاني الجاري لإعلانًا جديدًا في مصر،وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع "تويتر".

كتب كريم عفيفي تغريدة جديدة قال فيها: "هي مش قالت أنها تقيلة على مصر جاية تعمل إعلانات عندنا ليه".

ويأتى كلام كريم عفيفي بسبب تصريحات ميريام فارس السابقة الذي قالته خلال أحد المؤتمرات الصحفية المقامة على هامش مهرجان موازين في المغرب عام 2019، عند سؤالها عن سبب عدم تقديمها لحفلات غنائية في مصر، حيث قالت أنها قبل الثورة كانت تُقيم حفلات بشكل أسبوعي في مصر ولكن توقفت الحفلات لفترة وفي تلك الفترة كبرت وأصبحت تُقدم حفلات بأجر أعلى كثيرًا مما كانت تتقاضاه في الماضي، مُضيفة:" أنا أصبحت تقيلة على مصر ".

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