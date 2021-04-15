عاجل.. سيد عبد الحفيظ يفتح النار على الجبلاية





هاجم الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي إتحاد الكرة المصري بعد مواجهة فريق نادي النصر والتي بلغ على إثرها المارد الأحمر دور الستة عشر من بطولة كأس مصر بعد الفوز بهدفين مقابل هدف.





وفي تصريحات صحفية أدلى بها عبد الحفيظ لموقع ناديه قال أن الأهلي حقق المطلوب بالفوز وكذلك التأهل حيث خرج الفريق ببعض المكاسب العديدة مثل تسجيل والتر بواليا ومشاركة بعد اللاعبين الصاعدين أمثال كوكا وعدوة سعد سمير.





وأضاف:" لا أجد أي مبرر من أجل خوض اللقاء في الإسكندرية خاصةً وأن النصر طلب اللعب في القاهرة والأهلي أيضاً طلب ذلك".





وأنهى :" النصر والأهلي من القاهرة كيف يلعب الفريقان المواجهة في الإسكندرية أرض محايدة ؟ كان من الممكن أن تلعب المواجهة في إستاد السلام أو الكلية الحربية".