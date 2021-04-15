الصحة السعودية تسجل 985 إصابة جديدة بفيروس كورونا

رصدت وزارة الصحة في الممكلة العربية السعودية، اليوم الخميس، 985 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وفقًا لوسائل إعلام محلية.

وقد دعت وزارة الصحة السعودية، إلى اغتنام قدوم شهر رمضان وتركه من أجل الحفاظ على الصحة، محذرة من أحد مسببات سرطان الفم.

وقال حساب "عش بصحة" التابع لوزارة الصحة عبر حسابه على موقع تويتر، إنه غدًا بمشيئة الله يبدأ رمضان، ومن أكثر أسباب الإصابة بسرطان الفم هو التدخين.

وأضافت الوزارة: "لذا هي فرصتك أن تُقلع عنه فورًا، لتُسيطر على صحّتك".

وفي وقت سابق، دعت وزارة الصحة السعودية، إلى جعل شرب الماء عادة منتظمة، قائلة "أضف لمهامك اليومية في فصل الصيف شرب الماء بطريقة منتظمة طوال اليوم، تجنبًا لجفاف الجسم".