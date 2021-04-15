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تشغيل 710 شباب بالمنيا بالقطاع الخاص والاستثماري خلال مارس الماضي

الخميس 15/أبريل/2021 - 02:54 م
بوابة الفجر
أحمد الخميسي
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أعلنت مديرية القوي العاملة بالمنيا أنه تم تشغيل 710 شابًا وفتاة من جميع المؤهلات بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، خلال شهر مارس الماضي، حيث ترد شهادات القيد الخاصة بهم بالمديرية.
من جانبه، أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا أن هناك تنسيق وتعاون دائم مع مديرية القوي العاملة، لإتاحة فرص عمل وتدريب لشباب المحافظة في القطاع الخاص والاستثماري، حيث يعد ملف البطالة من أكثر الملفات التي تحظى باهتمام وتركيز خلال الفترة الحالية، ضمن تنفيذ تكليفات القيادة السياسية بتوفير حياة كريمة للمواطن المصري وتحقيق فرص معيشية أفضل وبخدمات ذات جودة عالية.
وأضاف المحافظ انه يجري التنسيق والمتابعة مع جميع القطاعات لإتاحة فرص عمل حقيقية للشباب، كما تعمل المحافظة من خلال عدد من البرامج والمبادرات على منح قروض للشباب لعمل مشاريع صغيرة ومتناهية الصغر، منها جهاز تنمية المشروعات، صندوق التنمية المحلية، مبادرة مشروعك وكذلك جهاز شباب الخريجين.
أوضح وليد الإمام مدير مديرية القوي العاملة بالمنيا، أن المديرية تواصل حملاتها المفاجئة على المنشآت لمتابعة كافة إجراءات السلامة والصحة المهنية وضبط المخالفين لقانون العمل.
وأضاف انه يمكن التقدم للوظائف التي تعلن عنها الوزارة من خلال متابعة نشرة التوظيف القومية على موقع وزارة القوي العاملة والتي تصدر كل شهرين، ويقوم الشباب بالتسجيل عليها عبر الرابط التالي:
http:www.manpower.gov.egNationalBulletin.html

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