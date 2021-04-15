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الأسقفية ناعية مكرم محمد أحمد: رمز للصحافة المصرية والمسئولية الوطنية

الخميس 15/أبريل/2021 - 02:55 م
بوابة الفجر
ماريان ناجى
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نعى الدكتور منير حنا أنيس رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد الرئيس السابق المجلس الأعلى للإعلام ونقيب الصحفيين الأسبق الذي وافته المنية اليوم

وقال حنا في بيان له: فقدت مصر اليوم رمزًا من رموز الصحافة المصرية حيث أفنى الراحل عمره في العمل الصحفي بأشكاله المختلفة سواء بالكتابة أو بدوره النقابي أو بما قدمه في المجلس الأعلى للإعلام الذي كان المحطة الأخيرة له قبل وفاته مؤكدًا: تحلى بالمسئولية الوطنية في كل المناصب التي شغلها

واختتم حنا تصلي الكنيسة الأسقفية أن يهب الله أهله وتلاميذه ومحبيه الصبر والسلوان على رحيله

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