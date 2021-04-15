Advertisements

البنك الزراعي: نمتلك مساحات تخزينية مليون طن لاستقبال الأقماح المحلية هذا العام

الخميس 15/أبريل/2021 - 02:52 م
البنك الزراعي
البنك الزراعي
Advertisements

 

قال البنك الزراعي المصري، إنه  من غدا الجمعة   سيبدء في توريد القمح المحلي من الفلاحين   عن موسم حصاد 2021 ،  من خلال  205 شونة و82 هنجرا و6 صوامع معدنية يمتلكهم البنك على مستوي الجمهورية، وتستوعب مليون طن.

 

 

وأوضح علاء فاروق، رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري أن البنك أنهى استعداداته لاستقبال موسم توريد القمح المحلى من خلال تطبيق منظومة متكاملة لاستقبال الأقماح لأول مرة بهدف التيسير على المزراعين والموردين لتوريد القمح للمواقع التخزينية التي يمتلكها البنك والمنتشرة في كافة أنحاء الجمهورية، وذلك في إطار سعي البنك الزراعي المصري لمساندة جهود الدولة في استلام محصول القمح الاستراتيجى والحفاظ عليه وفق المواصفات التي حددتها وزارة التموين والتجارة الداخلية، ضمن إستراتيجية الدولة لزيادة معدلات التوريد من القمح المحلي

 

وأشار علاء فاروق إلى أن المنظومة الجديدة سيتم إدراتها بالكامل إلكترونيا من خلال توفير ماكينات نقاط البيع "POS" في كافة المواقع التخزينية، يتم من خلالها توفير قاعدة بيانات لحظية تشتمل على معلومات خاصة بكل مورد والكمية الموردة ودرجة الفرز وغيرها من البيانات التي سيتم ربطها بشاشات عرض ذكية مرتبطة بالمركز الرئيسي والشون وكافة فروع البنك بالمحافظات للإطلاع على الكميات الموردة أولاً بأول لكل شونة ومراقبة الأداء بها، وذلك بالتعاون مع البورصة المصرية للسلع، مشيراً إلى أن البنك قام بإنشاء غرفة عمليات خاصة بموسم توريد القمح المحلى  لمراقبة وتنظيم عمليات التوريد كما يشارك البنك فى عضوية غرفة العمليات المركزية بوزارة التموين

 

وأكد أن المنظومة الجديدة ستسهم في التيسير على الموردين بشكل كبير حيث ستمكنهم من صرف القيمة  المالية للكميات الموردة من القمح خلال 48 ساعة من أي فرع من فروع البنك الزراعي المصري التي يختارها ويتم الصرف نقدا أو بأي وسيلة أخرى يختارها المورد، مشددا على أن المبالغ المستحقة للموردين ستكون معفاه من أي مصاريف إدراية أو عمولات بنكية وتصرف كاملة وفقا لأسعار الشراء التي أقرتها اللجنة الوزارية المشتركة وفقا لدرجة نظافة القمح المستلم من المزارعين طبقا للضوابط الصادرة من وزارة التموين والتجارة الداخلية في هذا الشأن

 

 

وأوضح أن البنك قام بتنفيذ خطة شاملة لتجهيز المواقع والمساحات التخزينية لاستقبال موسم توريد القمح تتضمن  تنفيذ عمليات التطهير لأرضيات الشون وتبخير الفوارغ لضمان تحقيق أعلى معايير جودة التخزين وتوفير أجولة الجوت الجديدة للتعبئة علاوة على توفير موازين البيسكول ودمغ الصوع بالتعاون مع مصلحة الدمغة والموازين ومراجعة كافة إجراءات الأمن والسلامة بالمواقع المختلفة لضمان تحقيق أعلى معايير الأمن والسلامة حفاظا على الأقماح المخزنة وسلامة العاملين في تلك المواقع مشيراً إلى انه تم أتخاذ عدد من التدابير الاحترازية لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا من بينها عدم السماح بدخول الموقع إلا لسائق السيارة وصاحب الحمولة والتشديد على أعضاء لجنة الفرز والإستلام باتخاذ الاحتياطات والتدابير اللازمة حفاظا على الصحة العامة وسلامة الجميع

 

وأكد رئيس البنك الزراعي المصري انه تم وضع عدد من السياسات الجديدة الغرض منها التيسير على العملاء من المزراعين والموردين لتوريد محصولهم للبنك ومن بينها أن كافة السعات والمواقع التخزينيه للبنك ستقوم باستلام أي كمية من القمح مهما كانت صغيرة وذلك لتشجيع صغار المزراعين لتوريد محصولهم مباشرة للبنك دون وسيط والاستفادة من السعر المعلن علاوة على أن البنك يوفر أجولة بلاستيكية خاصة بالتوريد للشون الترابية تيسيرا على العملاء للتشوين ولتسهيل عملية سحب القمح من الشون أولاً بأول كما أن البنك سمح للمزراع أو المورد بالوزن في أقرب ميزان بسكول له على ان يتم مراجعة وزنه بمعرفة أمين الشونة ومندوب جمعية القبانة وغيرها من التيسيرات الأخرى التي تستهدف توفير الجهد والوقت على المزراعين والموردين

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

البنك الزراعي المصري البنك الزراعي

أخبار تهمك

بالأسماء.. كارتيرون يطلب ضم 3 صفقات للزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

الزمالك يحدد بديل فرجاني ساسي

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يحسم مصير "كهربا"

منذ ساعة

قرار جمهوري جديد من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - جماهير ليفربول تفتح النار على محمد صلاح

منذ حوالي 16 ساعة

زيدان يحسم مصيره مع ريال مدريد

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - الكشف عن مدى خطورة إصابة نجم الأهلي

منذ حوالي 16 ساعة

3 قرارات جديدة من الرئيس السيسي خلال 24 ساعة

منذ ساعة

عاجل.. براءة سيدة المحكمة من الاعتداء على ضابط الشرطة

منذ ساعة الا ربع

بيان عاجل من التعليم عن أول امتحان للشهادة الثانوي

منذ ساعة و 14 دقيقة

عاجل - المصائب تتوالى على الأهلي.. نجم الفريق يتعرض لإصابة قوية

منذ حوالي 17 ساعة

تصريح جديد من إثيوبيا بشأن سد النهضة

منذ حوالي 3 ساعات

العاهل السعودي يصدر أمرا ملكيا بتعيين الأمير مشعل مستشار له

منذ حوالي 13 ساعة

رسمياُ.. الأهلي يعلن غياب رباعي الفريق عن القمة

منذ حوالي 7 ساعات

كلوب يكشف السبب الرئيسي وراء الفشل الأوروبي

منذ ثلث ساعة

عاجل - أول رد فعل من الخطيب على اجتماع اتحاد الكرة

منذ حوالي 18 ساعة

موضوعات متعلقة

حصد 218 فدان وتوريد 117 ألف طن قمح لشون وصوامع البحيرة

حصد 260 ألف فدان وتوريد 154 ألف طن قمح لشون وصوامع البحيرة

حصد 273 ألف فدان وتوريد 163 ألف طن قمح لشون وصوامع البحيرة

محافظ البحيرة: توريد 173 ألفا و248 طن قمح لشون وصوامع المحافظة

حصد 352 ألف فدان وتوريد 239 ألف طن قمح لشون وصوامع البحيرة

محافظ البحيرة: انتهاء موسم حصاد القمح وتوريد 242 ألف طن للشون والصوامع

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:56 ص

تصريح جديد من إثيوبيا بشأن سد النهضة

قرار جمهوري جديد من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

11:12 ص

بيان عاجل من التعليم عن أول امتحان للشهادة الثانوي

02:08 م

الأهلي يحسم مصير "كهربا"

02:24 م

3 قرارات جديدة من الرئيس السيسي خلال 24 ساعة

02:21 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حقيقة ما حدث فى الأردن

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل هناك واسطة بين الله وعباده؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة الهوية فى الرحلة الثانية للملوك الفراعنة