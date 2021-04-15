زلاتان إبراهيموفيتش يواجه خطر الإيقاف 3 سنوات





أكدت بعض المصادر الصحفية الصادرة في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس أن المهاجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ميلان الإيطالي مهدد بتلقي عقوبة الإيقاف عن ممارسة النشاط الكروي لمدة قد تصل إلى ثلاثة سنوات.





وقالت موقع " توتو ميركاتو " أن لاتان إنتهك ميثاق أخلاقيات الاتحدا الدولي لكرة القدم بعد أن دخل شريك في إحدى شركات مراهنات الرياضة على الرغم من أن الفيفا يمنع اللاعبين المشاركين في مسابقاتها الحصول على أي مصالح من تلك الشركات.





وتابع الموقع أن زلاتان يخاطر بتلقي غرامة قد تصل إلى 100 ألف يورو في الوقت الذي قد يتعرض إلى الإيقاف عن ممارسة أي نشاط لكرة القدم لمدة قد تصل إلى ثلاثة سنوات.