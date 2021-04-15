Advertisements

كأس مصر للشباب والسيدات الموسم الحالي

الخميس 15/أبريل/2021 - 02:52 م
بوابة الفجر
محمد جمال
Advertisements
أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أحمد مجاهد اطلاق بطولتين جديدتين الموسم الحالي 2020-2021 على مستوى الكرة النسائية والشباب.

وينظم الاتحاد بطولة كأس مصر للشباب من مواليد 2001 اعتبارا من الأسبوع الأخير لشهر مايو المقبل، مع السماح لكل فريق بإشراك 3 لاعبين أكبر من مواليد 2001 أو من المقيدين في الفريق الأول.

ورصد الاتحاد المصري جوائز مالية للبطولة قدرها 150 ألف جنيه للمركز الأول ومائة ألف جنيه للمركز الثاني وخمسين ألف جنيه للمركز الثالث.

كما ينظم الاتحاد بطولة كأس مصر للسيدات لأندية القسمين الأول والثاني الموسم الحالي، بجوائز مالية للمراكز الثلاثة الأولى قدرها مائة ألف وخمسة وسبعين وخمسين ألفا على الترتيب.

وحدد اتحاد كرة القدم يوم الخميس 29 ابريل الحالي موعدا لغلق باب الاشتراك في البطولتين.

أخبار تهمك

رسمياُ.. الأهلي يعلن غياب رباعي الفريق عن القمة

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - الكشف عن مدى خطورة إصابة نجم الأهلي

منذ حوالي 16 ساعة

كلوب يكشف السبب الرئيسي وراء الفشل الأوروبي

منذ ثلث ساعة

بيان عاجل من التعليم عن أول امتحان للشهادة الثانوي

منذ ساعة و 14 دقيقة

العاهل السعودي يصدر أمرا ملكيا بتعيين الأمير مشعل مستشار له

منذ حوالي 13 ساعة

بالأسماء.. كارتيرون يطلب ضم 3 صفقات للزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - جماهير ليفربول تفتح النار على محمد صلاح

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل - المصائب تتوالى على الأهلي.. نجم الفريق يتعرض لإصابة قوية

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. براءة سيدة المحكمة من الاعتداء على ضابط الشرطة

منذ ساعة الا ربع

تصريح جديد من إثيوبيا بشأن سد النهضة

منذ حوالي 3 ساعات

قرار جمهوري جديد من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

منذ حوالي 4 ساعات

زيدان يحسم مصيره مع ريال مدريد

منذ حوالي 5 ساعات

3 قرارات جديدة من الرئيس السيسي خلال 24 ساعة

منذ ساعة

عاجل - أول رد فعل من الخطيب على اجتماع اتحاد الكرة

منذ حوالي 18 ساعة

الزمالك يحدد بديل فرجاني ساسي

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يحسم مصير "كهربا"

منذ ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:56 ص

تصريح جديد من إثيوبيا بشأن سد النهضة

قرار جمهوري جديد من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

11:12 ص

بيان عاجل من التعليم عن أول امتحان للشهادة الثانوي

02:08 م

الأهلي يحسم مصير "كهربا"

02:24 م

3 قرارات جديدة من الرئيس السيسي خلال 24 ساعة

02:21 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حقيقة ما حدث فى الأردن

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل هناك واسطة بين الله وعباده؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة الهوية فى الرحلة الثانية للملوك الفراعنة